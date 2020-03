COMMENT PRÉVENIR LES BLESSURES EN TENNIS (PARTIE I)

Sur quoi vous concentrez-vous lorsque vous travaillez dans le domaine de la prévention des accidents? Non seulement lorsque vous jouez à un niveau supérieur, mais aussi lorsque vous jouez avec des joueurs de club, vous entrez sur un terrain imperméable lorsque vous êtes appelé à gérer au mieux les aspects physiques et techniques.

Mais ils jouent un rôle commun en aidant un athlète à obtenir le meilleur résultat possible et la meilleure gratification et satisfaction pour le partenaire amateur. Au tennis et au-delà, la physicalité doit soutenir les aspects technico-tactiques pour exceller dans les gestes spécifiques au sport qui doivent être affichés sur le terrain.

Nous parlons de prévention parce que cette partie de la formation sur laquelle de plus en plus d’efforts et de temps sont investis, et sur laquelle nous nous concentrons en accordant une attention particulière et en réalisant des exercices spécifiques impliquant des articulations, des chaînes musculaires et cinétiques ou des zones anatomiques qui sont particulièrement stressées pendant le jeu.

Tout simplement parce que ceux-ci ont joué un rôle de premier plan pour façonner l’avenir du sport des joueurs. Voyons donc ce que l’on entend par prévention des accidents et quelles sont les situations potentiellement les plus préoccupantes que nous pourrions rencontrer.

Nous commençons par une définition claire en disant que la prévention est l’ensemble des actions visant à réduire les risques et les risques d’événements indésirables. Pour un joueur de tennis, et pour un sportif en général, la blessure est certainement l’un des inconvénients les plus graves et les plus invalidants de tous les temps, surtout à un niveau élevé.

Mais quelles sont les blessures potentielles qu’un joueur peut subir?

Comme mentionné précédemment, les accidents affectant les articulations, les muscles ou les tendons fortement affectés par des mouvements spécifiques du joueur de tennis ont certainement des causes tant physiques que techniques.

Lorsqu’il y a des blessures aux articulations telles que l’épaule, le coude ou le poignet, nous avons une première sonnette d’alarme qui doit faire réfléchir à la fois l’entraîneur physique et l’entraîneur ou l’enseignant du club. C’est en raison de cette situation étroitement liée que nous pourrions être confrontés à des blessures techniques lorsque nous avons des blessures qui surviennent en raison de problèmes attribuables à la technique spécifique au sport (incorrecte).

Surtout parce que le tennis se caractérise par une forte répétitivité des gestes, et la surutilisation (surutilisation) de certaines zones anatomiques, musculaires et articulaires est le facteur de risque le plus élevé tant pour un athlète que pour un amateur, surtout lorsque ce dernier n’utilise pas le les bons outils d’infrastructure, tels que des cordes et des raquettes, adaptés à leur niveau de jeu.

D’autres blessures définies par le non-contact (au tennis, il n’y a pas de traumatisme par contact physique direct) peuvent être causées par des facteurs externes (mauvaise administration des stimuli d’entraînement entre les séries et les répétitions, gestes ou exercices effectués de manière incorrecte, conditions climatiques sous-optimales, comme inadéquates chauffage), qui affectent négativement les facteurs à l’intérieur du corps (fatigue musculaire, contractures ou même tensions et déchirures).

Avec les articulations du membre supérieur (surtout), une attention particulière est portée à certains muscles fondamentaux liés à la technique d’exécution et que nous verrons dans les prochains articles comment s’entraîner au mieux. Il est donc essentiel d’intégrer le travail des aspects technico-tactiques ainsi que des séances d’analyse vidéo qui objectivent les paramètres spécifiques nécessaires et qui soutiennent l’œil et l’expérience du coach / formateur.

Mais en plus de l’entraîneur, ce sera évidemment le joueur qui pourra comprendre et mieux identifier les erreurs ou corrections à mettre en œuvre pour améliorer son tennis. Cependant, lors de la préparation physique en dehors du terrain, des protocoles de travail axés sur le travail postural sont essentiels pour assurer autant que possible l’équilibre à l’athlète.

Tout comme les exercices qui tentent de compenser les déséquilibres musculaires, en passant par la mobilité articulaire, la flexibilité et la stabilité de tout le corps. Par MASSIMO TODESCHI

Entraîneur de fitness de Melania Delai

