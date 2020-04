Comment répondre au puissant service de Roger Federer?

Comment répondriez-vous aux services de Tours les plus puissants, tels que ceux of Roger Federer, John Isner, Ivo Karlovic, Kevin Anderson et plein d’autres? Les bombardiers se retrouvent également dans le WTA Tour: pensez à Serena Williams ou Sabine Lisicki.

Lors de la finale de Wimbledon 1991 entre Boris Becker et Michael Stich, la durée moyenne du point était inférieure à trois secondes! Par le passé, Pet Sampras, Goran Ivanisevic et Ivan Lendl étaient parmi les plus grands interprètes de services puissants.

Le pratiquant qui ne fera jamais face à de tels adversaires, mais qui pourra toujours trouver un joueur de tennis avec un service très puissant, disposera de plusieurs armes qui pourront être utilisées pour déstabiliser son adversaire. Cela peut être efficace à la fois avec un service puissant mais aussi contre un style de jeu particulier.

Il s’agit de faire face à des tirs qui vont à des vitesses supersoniques, mais l’un des secrets est de toujours essayer de répondre. Bien que l’adversaire passe une super journée, même s’il a touché un as pour quatre services. Toujours répondre est l’une des premières armes que l’on puisse avoir pour déstabiliser le kamikaze.

Un exemple? Évidemment Novak Djokovic. Nole neutralise souvent les services les plus puissants, même celui de Roger Federer, car il a la meilleure réponse sur le circuit ATP. Mais pour obtenir la meilleure réponse, vous devez vous entraîner et toujours essayer de répondre à votre adversaire pendant le match.

Selon Brad Gilbert l’une des meilleures choses à faire est de faire deux ou trois pas en arrière ou, en tout cas, de faire quelque chose de différent en général, ce qui peut en quelque sorte déstabiliser la confiance que votre adversaire a. Selon Gilbert, revenir en arrière de trois étapes quelques secondes avant un super service peut donner plus de temps pour réagir et répondre.

Il a également déclaré que cela pourrait également s’appliquer avec un verset opposé: c’est-à-dire avancer de trois étapes vers la ligne de service. L’important est d’essayer de varier le plus possible et de donner au bombardier moins de certitude et moins de tranquillité d’esprit.

Fondamentalement, pour affronter un joueur de tennis qui sert comme Roger Federer, vous devriez essayer d’avoir de nouvelles positions qui donnent peu de points de référence, faire des mouvements courts à la fois dans le sens directionnel et vers l’avant, et surtout, essayer d’être intelligent et rendre l’émotionnel la confiance de l’opposant et de ses titres plus fragiles.