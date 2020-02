Comment Roger Federer est devenu Roger Federer. Au cours de sa carrière, de sa jeunesse à aujourd’hui, le Suisse Maestro a évolué son tennis et son comportement sur le court. Nous connaissons le Suisse d’aujourd’hui comme un vrai gentleman, dans les aspects de sa vie professionnelle et privée.

Cependant, sa classe, son charme et son élégance n’ont pas toujours été tels que nous les connaissons aujourd’hui. Surtout dans la première phase de sa carrière incroyable. Considéré comme un joueur très talentueux depuis sa première entrée sur un court de tennis, il était célèbre à l’aube de sa carrière pour son comportement: grincheux, avec des raquettes fracassées, de la colère sur et hors du court.

Un comportement qui a ensuite mûri et changé: Federer est aujourd’hui le gentleman que nous connaissons tous. Le miracle qui s’est produit, cependant, était un autre. Federer a appris la discipline et la façon de réaliser son énorme talent de façon catégorique, devenant ainsi le plus grand joueur de tennis de tous les temps.

Une transfomation que peu de gens parviennent à faire avec une telle rétroaction efficace et rentable. Combien de joueurs connaissons-nous et connaissons-nous encore avec un grand talent, mais qui ont échoué (et échouent toujours) à se réaliser professionnellement? Federer l’a fait.

En 2002, son entraîneur et mentor Peter Carter est décédé accidentellement dans un accident de voiture, et ce fut un événement tragique pour les Suisses et pour le sport. C’était peut-être l’une des expériences qui l’ont aidé à transformer la douleur en entraînement, en sueur et en discipline.

Roger Federer a changé sa mentalité vers l’approche de la formation, de la discipline, du travail acharné (le travail est un talent), améliorant considérablement ses performances et son comportement. Il était peut-être unique dans toute l’histoire du tennis à cet égard.

L’année suivante, il remporte Wimbledon. Et le reste appartient désormais à l’histoire. Comment Federer est devenu Federer de Federico sur Vimeo.