Comment se passe le combat pour se qualifier pour les JO de Tokyo 2020?

Énigme énorme que le tennis mondial doit affronter après avoir connu le gel des classements ATP et WTA. Et est-ce Jeux olympiques de Tokyo 2020 Ils n’ont pas encore été suspendus et les entités organisatrices semblent déterminées à ne pas prendre la décision d’annuler, ce qui serait logique compte tenu de ce qui a été constaté ces derniers temps. Le jour marqué pour faire le classement par lequel il serait déterminé quels joueurs de tennis sont classés pour l’événement olympique est le 8 juin. Par conséquent, la liste actuelle serait celle qui révélerait quels joueurs ont récolté leur billet pour Tokyo 2020. En attendant la confirmation officielle et la possibilité de suspendre les Jeux, c’est quelque chose qui doit être soigneusement examiné. et qu’il faudra voir comment ils gèrent le CIO, l’ATP et la WTA.

