COMMENT S’ENTRAÎNER PHYSIQUEMENT EN QUARANTAINE? FORMATION TRANSVERSALE ET PRÉVENTION!

Depuis plus d’une semaine, en particulier en Italie, presque tous les joueurs de tennis, non seulement des amateurs mais aussi des professionnels, sont dans l’impossibilité de s’entraîner en raison de décrets ministériels interdisant toute forme d’activité physique pratiquée dans les clubs de tennis et les gymnases.

En raison de la propagation du Coronavirus (COVID-19), le monde du tennis subit des changements importants dans le calendrier compétitif (national et international) et il ne semble pas que la lumière approche au bout du tunnel.

Cet article tentera de nous aider à comprendre comment les paramètres physiques changent dans le corps d’un athlète et comment vous pouvez continuer à vous entraîner même dans de très petits espaces. Les études bibliographiques qui étudient les variations des paramètres conditionnels (force et endurance) en l’absence d’activité physique sont très claires et montrent des données concordantes.

Ce qui est scientifiquement défini comme le REPOS AU LIT, ou le repos au lit forcé, qui n’est pas trop loin de rester à la maison entre lit, chaise et canapé comme dans la situation actuelle, met en évidence le problème de la non-formation. Si, initialement, une période de repos forcé pouvait également bénéficier aux athlètes, auteur scientifique, M.

Ried-Larsen, dans une revue des études de 2017, a montré que la composante aérobie (VO2max) se désintègre d’environ 30% après une pause de plus de deux semaines. Shinoara et al., Ont démontré comment les composants liés à la force se décomposent plutôt de plus de 20% au total en 20 jours (après avoir analysé les muscles des membres inférieurs en deux groupes différents).

Alors, comment pouvons-nous faire face à ces baisses de la condition aérobie et musculaire? Les joueurs semi-professionnels, les jeunes joueurs et les joueurs de club ont la possibilité de continuer à s’entraîner même dans des espaces confinés et avec du matériel facile à trouver.

L’une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir est sans aucun doute la «formation croisée» De quoi s’agit-il? C’est de cela qu’il s’agit. “Cross Training” signifie littéralement «entraînement à travers» Son objectif principal est le développement de toutes les compétences qui déterminent une condition physique optimale (diverses expressions de force, d’endurance et de vitesse-vitesse) en utilisant un large éventail de stimuli et un large éventail de général et / ou spécifique exercices, diversement combinés les uns avec les autres, il devient un allié efficace pour la quarantaine.

Le Cross Training implique donc une séquence d’efforts musculaires alternés courts et intermittents de haute intensité (séance HIIT – High Intensity Interval Training) avec des phases de repos total (récupération passive) ou d’activité physique légère (récupération active).

Les efforts requis peuvent être dictés par un nombre prédéfini de répétitions ou durer généralement entre 10 et 60 secondes. Moins il y a de temps ou de répétitions, plus l’intensité requise est grande; au contraire, plus le temps ou le nombre de répétitions est grand, plus l’intensité au détriment du volume est faible.

Les exercices peuvent être répétés pendant trois à quatre séries entre 30 et 60 minutes au total. Ce mode de travail, intermittent ou entrecoupé, selon le choix de la durée des récupérations, sert à stimuler l’organisme pour l’amener à produire les adaptations nécessaires et à améliorer l’état général de la forme, puisque tout repose sur les fondements de la la composante aérobie.

Quel type d’exercices peut être inclus dans cette forme d’entraînement, tout en considérant l’espace limité (entre la maison et une cour pour les plus chanceux) et le seul matériel commun conservé dans le sac d’un joueur de tennis? Les exercices suivants peuvent être inclus: – Exercices sportifs: Sprints et accélérations courts, sauts et lancers qui servent à stimuler les différentes expressions de la force (élastique, plyométrique, réactive, explosive, rapide); même une corde peut suffire à la maison pour faire divers exercices utiles dans cette catégorie.

– Exercices d’haltérophilie et haltérophilie adaptée: Pour le développement de la capacité de force dynamique et de force maximale par l’haltérophilie (pour les joueurs adultes) ou la simplification ou la préparation d’exercices d’haltérophilie (pour les jeunes athlètes); même avec une charge naturelle ou avec une chaise disponible, vous pouvez travailler efficacement avec des squats, des fentes et même des step-ups.

– Exercices généraux: Pour le développement des muscles fonctionnels et posturaux, pour stimuler la flexibilité, la mobilité articulaire et la stabilité du tronc; avec un tapis, nous pouvons effectuer des centaines d’exercices efficaces. – Exercices préventifs: Pour le développement des muscles affectés par des mouvements spécifiques au tennis; avec les bandes élastiques classiques (prévention des épaules) et les mini-bandes, nous pouvons faire de nombreux exercices.

– Exercices spécifiques: Ce sont des mouvements spécifiques, des balles lestées pour stimuler les gestes techniques. Ici, sans la disponibilité de matériel coûteux et encombrant, et de manière stimulante et dynamique, vous pouvez programmer une session efficace avec du matériel facilement disponible comme de petits haltères, des kettlebells, des ballasts, des cordes, des élastiques, des minibandes et des tapis.

Dans cette phase, une attention particulière doit être portée aux exercices préventifs pour maintenir les parties anatomiques et les chaînes musculaires impliquées dans les mouvements de tennis et les mouvements spécifiques afin de ne pas provoquer de blessures fastidieuses une fois que l’on revient à l’entraînement normal.