Le All England Croquet and Lawn Tennis Club à Wimbledon, Londres, a organisé le premier tournoi majeur en 1877, dans la première grande étape dans la création du tennis moderne. Tout était encore flambant neuf et les organisateurs devaient partir des choses fondamentales, organiser une rencontre entre MM. Julian Marshall et Charles G.

Heathcote et Henry Jones, qui devaient déterminer les règles de base et la présentation, préparant tout pour la deuxième semaine de juillet. Les fabricants de la société Jefferies & Co de Woolwich étaient chargés de produire « des filets de la bonne taille et de la bonne texture; des poteaux de la bonne hauteur et de la robustesse, et quinze douzaines de boules, sans mauvaise parmi elles ».

Le système de notation était le même que celui que nous utilisons aujourd’hui, avec des égalités et des avantages qui mènent à la mort subite à cinq matchs, à l’exclusion du set final, le point étant vivant et donnant un coup de pied si le ballon touche le filet et atterrit dans le champ de service. .

Le filet lui-même était légèrement plus élevé qu’aujourd’hui, alors que les dimensions de la cour étaient identiques, avec la seule différence dans la longueur du champ de service qui est cinq pieds plus courte aujourd’hui qu’en 1877 (ils l’avaient raccourci à la mesure d’aujourd’hui en 1880).

Le tout premier tirage de Wimbledon a eu lieu au Pavillon du All England Club Ground le samedi 7 juillet à 15h30. Vingt-deux joueurs avaient signé pour jouer (ils ne considéraient pas les joueurs qui avaient tenté de faire le tirage au sort plus tard) et l’action a commencé en même temps deux jours après, le 9 juillet.

Charles Buller ne s’est pas présenté, il y a donc eu dix rencontres au premier tour, y compris le premier match à cinq de Wimbledon entre Julian Marshall et le capitaine Grimston. Mardi, les joueurs ont terminé cinq affrontements au deuxième tour tandis que Charles Gilbert Heathcote n’avait pas à jouer, se déplaçant vers les quarts après avoir reçu un bye au bas du tirage.

Nous devons nous souvenir de J. Lambert comme le premier joueur qui a pris sa retraite à Wimbledon, laissant Spencer Gore, Francis Langham, Lestocq Robert Erskine, William Marshall, Julian Marshall et Charles Heathcote comme concurrents restants.

Trois matches de quart de finale de mercredi devaient déterminer les demi-finalistes.

Gore a battu Langham 6-3, 6-2, 5-6, 6-1 tandis que Heathcote a renversé Julian Marshall 6-3, 6-3, 6-5. L’architecte William Marshall a évincé Erskine 6-5, 5-6, 6-4, 6-1, ayant un chemin clair vers la finale tandis que Gore et Heathcote ont dû se battre pour la place restante dans le choc des titres.

Jeudi, Gore a dominé Heathcote 6-2, 6-5, 6-2 et tout était prêt pour la première finale de Wimbledon le lundi 16 juillet, après le match de cricket Eton vs Harrow vendredi et samedi. Au lieu de lundi, la finale a été reportée de trois jours supplémentaires en raison de la pluie, qui a débuté le 19 juillet.

Gore et Marshall sont apparus sur le terrain glissant vers 16h30 et il a fallu moins de 50 minutes à Spencer pour assurer un triomphe 6-1, 6-2, 6-4 et devenir le premier champion de Wimbledon, gagnant les douze prix d’or de Guinée et tenant la vingt-cinq coupe du défi argentin de guinée.

Marshall a remporté le tirage au sort et a servi le premier, se brisant immédiatement pour le pire départ possible de la finale. Gore a réussi une excellente prise dans le deuxième match pour consolider la pause et un autre après une égalité pour une avance de 3-1. William avait une fiche de 40-15 dans le cinquième match avant que Spencer ne trouve le moyen de le casser à nouveau, forgeant un avantage de 4-1 et scellant l’affaire avec une autre pause dans le septième match pour conclure l’ouvreur en 15 minutes!

La pluie a interrompu l’action pendant 15 minutes avant que Marshall n’ouvre le deuxième set avec une pause, espérant une meilleure descente par rapport au premier set. Son avance a été de courte durée, cependant, Gore effaçant le déficit et devançant 4-2 avec une autre pause dans le sixième match.

Il était la principale figure sur le terrain, prenant les deux prochains matchs pour consolider le set 6-2 après 13 minutes et se rapprocher de la ligne d’arrivée. Spencer a tenu le coup au début du troisième set et a volé le service de Marshall suite à une double faute de William, qui s’éloignait de plus en plus de la ligne d’arrivée.

Néanmoins, Marshall a rebondi pour gagner les deux prochains matchs et égaliser le score à 2-2, pour se retrouver à nouveau 4-2, incapable de contrôler son tir initial ou d’en faire plus au retour. La bataille était en cours lorsque William a remporté les matchs sept et huit, restant en contact avec Gore qui a produit la prise cruciale pour un 5-4 et a réalisé une pause clinique dans le match dix pour décrocher le titre et écrire l’histoire.

Pour offrir plus de tennis à la foule, Marshall et Heathcote ont disputé un match éliminatoire pour déterminer les gagnants des deuxième et troisième prix, Marshall prévalant 6-4, 6-4. Spencer Gore avait 27 ans lorsqu’il est devenu le premier champion de Wimbledon, retournant au All England Croquet and Lawn Tennis Club une seule fois après cela, perdant face à Frank Hadow dans le match Challenge un an plus tard.