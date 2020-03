Comment un joueur de tennis mis en quarantaine pour le train Coronavirus?

Alors qu’une grande partie des pays du monde se prépare à un confinement de la maison avant la propagation du CoronavirusEn Europe, il y a déjà plusieurs pays avec leurs frontières fermées et avec des ordres que personne ne quitte son domicile si ce n’est pour ce qui est strictement nécessaire, pour aller chez le médecin ou pour faire du shopping. Cela signifie que de nombreux athlètes ne peuvent pas s’entraîner à l’extérieur et rester en forme lorsque la compétition reprend et le joueur de tennis est l’un des athlètes les plus touchés par la pause, car il ne peut pas marcher sur la piste. Comment alors un joueur de tennis en quarantaine s’entraîne-t-il?

Avec la recommandation de rester à la maison, tout type de contact physique qui pourrait provoquer la propagation du virus est évité. Cela signifie que le tennis, puisqu’il ne peut pas être joué seul, ne peut pas être pratiqué ou qu’un mur qui rend la balle est nécessaire, comme nous l’avons vu récemment Pouille sur les réseaux sociaux. Les joueurs de tennis n’ont d’autre choix que d’essayer de rester le plus en forme possible avec ce qu’ils peuvent avoir à la maison. Il y a des joueurs avec un style de vie plus humble, qui vivent dans un appartement avec leur famille et ne peuvent pas faire beaucoup plus que faire ce qu’ils peuvent à la maison, avec un tapis, des poids ou des bandes élastiques et l’alterner avec un vélo d’exercice, en essayant de maintenir l’arrière-plan physique.

Ce sont ceux qui ont le pire, car il y en a d’autres qui vivent dans des maisons beaucoup plus grandes avec une salle de sport. Comme cela a été vu sur les réseaux sociaux, leurs maisons sont préparées avec un grand espace où elles ont un tapis roulant, ainsi que de nombreux outils pour à peine remarquer la pause de plusieurs semaines que nous aurons à venir. C’est à la volonté de chacun et au temps disponible qu’il doit organiser le temps d’entraînement puisqu’il y a des joueurs avec des enfants à la maison, qui leur laissent à peine du temps libre pour s’entraîner.

Le plus gros problème concerne les fameuses sensations. Le tennis est un sport digne de confiance et comment vous sentez la balle la frapper. Être longtemps sans jouer vous fait perdre des sensations et lors du retour sur le terrain, il serait difficile de revenir au rythme de la balle et, contrairement à d’autres sports, au tennis, il est nécessaire d’être en contact constant avec la balle et peut-être est-il probable que Les joueurs ont besoin d’une mini pré-saison avant de retourner à la compétition.

