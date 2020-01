Commentaire: Destiny peut encore avoir un moment de gloire réservé à Roger Federer

Pas pour la première fois, les nécrologies sportives couleront pour signaler la fin de la carrière de Roger Federer après sa défaite en sets contre Novak Djokovic en demi-finale de l’Open d’Australie, mais l’histoire sert d’avertissement que les pourvoyeurs d’un tel pessimisme devraient se méfier.

Federer a posé des questions sur le moment où il quittera le jeu émotionnellement depuis au moins cinq ans, mais cette légende persistante a réduit au silence les sceptiques à maintes reprises pour trouver des résultats et des performances qui ont défié la logique d’un athlète qui portera un toast son 39e anniversaire plus tard cette année.

Novak Djokovic reste à la recherche du titre n ° 8 de l’Open d’Australie alors qu’il déroule Roger Federer

Son affichage majestueux pour battre Rafael Nadal lors de la demi-finale de Wimbledon l’été dernier aurait dû être soutenu par une victoire contre Djokovic en finale, avec le coup droit à mi-court qu’il avait lorsqu’il détenait la balle de match dans le cinquième set de cette bataille épique. occasion manquée de remporter le Grand Chelem n ° 21 qui pourrait maintenant se révéler au-delà de lui.

Cependant, les souvenirs de sa démolition impressionnante de Djokovic lors de la finale de l’ATP à Londres il y a deux mois devraient rappeler que Federer reste une menace puissante pour remporter au moins une autre grande victoire dans sa carrière lorsque les conditions sont réunies et que son corps est en parfait état de fonctionnement.

Il a peut-être perdu 7-6, 6-4, 6-3 lors de sa dernière bataille avec Djokovic, mais il y en avait assez dans le concours pour alimenter la croyance de Federer alors qu’il trace son chemin vers ce qui nous attend en 2020.

Clairement gêné par un problème de cuisse qui a affecté le mouvement à son côté droit dans son 50e duel avec Djokovic, il a quand même réussi à produire des passages de l’éclat qui serviront de rappel que même à la fin de sa carrière, Roger reste un concurrent en direct .

Son merveilleux placement au premier service et sa variété de tactiques troublent Djokovic comme peu d’autres dans le jeu et il semblait troublé alors qu’il descendait 4-1 et se retrouvait à 0-40 sur son propre service. Même si le Serbe a trouvé un moyen d’endiguer le flambeau de Federer et une fois qu’il a dominé le premier set, Novak saura que son ancien rival en a encore dans son tank pour l’année à venir.

Djokovic peut imaginer ses chances de remporter neuf des dix matchs contre un Federer vieillissant, tout en plantant ces deux géants sur le court central de Wimbledon l’été prochain avec à la fois en forme et en tir et Federer pourrait juste s’imposer.

Comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo le prouvent à la fin de leur carrière dans le football, l’énorme division de classe qu’ils ont ouverte sur tous leurs rivaux signifie que même s’ils glissent un peu à la fin de leur carrière, ils restent une étape ou deux en avance sur leur sport.

Même si le peloton de chasse se rapproche de Federer après une course turbulente vers les quatre derniers matchs de l’Open d’Australie, il s’est approché des défaites contre John Millman et Tennys Sandgren, il aurait toujours envie de battre ses adversaires sur l’herbe en dehors de Djokovic et Nadal.

Tant qu’il reste compétitif et une menace à l’arrière-plan des grands événements, Federer devrait continuer dans l’espoir qu’un autre moment de gloire soit dans son destin emblématique.

À ce stade, peu de gens peuvent douter que Federer a toujours la capacité de servir un brillant qui peut battre les meilleurs, de sorte que son armée de fans à travers le monde peut continuer à oser rêver que son héritage a encore un dernier chapitre à ajouter.

Suivez Kevin Palmer sur Twitter @RealKevinPalmer

