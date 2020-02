Commentaire: L’horloge “ FedDay ” vient de cliquer quelques crans après le revers de Roger Federer

Le tennis a repoussé le moment de la fin du monde, lorsque son joueur le plus populaire appelle le temps sur sa carrière depuis de nombreuses années, mais nous sommes sur le point de découvrir si le cadre vieillissant de l’icône sportive qu’est Roger Federer peut traverser sa plus grande année d’essai et, plus Surtout, si son désir de se battre vers le haut reste aussi fort qu’il l’a toujours été.

Comme Federer a annoncé qu’il ne reviendrait pas sur le terrain avant la saison de gazon en juin au plus tôt, sa décision d’opter pour une intervention chirurgicale pour résoudre un problème au genou droit mettant fin à ses espoirs de faire ce qui aurait pu être une apparition d’adieu aux Français L’ouverture en juin jettera un doute nouveau sur son avenir en tête du match.

Après avoir confirmé dans une déclaration que son genou lui causait des problèmes depuis “ un petit moment ”, le champion du Grand Chelem a promis de revenir pour ce qui pourrait être son tir le plus réaliste pour remporter un autre titre majeur sur son bien-aimé Centre Court à Wimbledon quand il aura juste un mois avant son 39e anniversaire.

“Mon genou droit me dérange depuis un petit moment”, lit-on dans la déclaration de Federer. «J’espérais que ça disparaîtrait mais après un examen et une discussion avec mon équipe, j’ai décidé de me faire opérer arthroscopique en Suisse hier. Après la procédure, les médecins ont confirmé que c’était la bonne chose à faire et sont très confiants d’une guérison complète.

«En conséquence, je devrai malheureusement manquer Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et l’Open de France. Je suis reconnaissant pour le soutien de tous. J’ai hâte de revenir jouer bientôt, à bientôt sur l’herbe. “

L’armée de fans de Federer à travers le monde craindra inévitablement que cela ne soit le début de la fin pour le joueur le plus populaire de tous les temps, mais le ton optimiste de sa déclaration suggère que le maestro suisse lorgne encore plus de gloire dans un an que beaucoup de suspects pourraient être son dernier en tournée.

Cependant, nous sommes déjà venus ici.

Les nécrologies de retraite de Federer ont été écrites après avoir subi une intervention chirurgicale sur son autre genou en 2016, mais il a ajouté trois titres du Grand Chelem et quatre titres ATP 1000 à sa collection depuis et cela devrait servir de leçon à ceux qui vont le radier maintenant. .

Ses performances au combat alors qu’il atteignait les demi-finales de l’Open d’Australie le mois dernier ont confirmé que Federer a toujours le cœur de pousser son corps à ses limites dans la poursuite d’un avant-goût de la gloire du Grand Chelem, mais le paysage pourrait être très différent au moment où il fait son retour, peut-être sur l’herbe de Halle à la mi-juin et les sables du temps ont également fait avancer cette histoire depuis sa dernière intervention chirurgicale il y a trois ans.

Le classement ATP de Federer devrait glisser vers le 8e rang au moment où il devrait revenir à l’action et alors que les autorités de Wimbledon pourraient chercher à améliorer son classement pour les Championnats en fonction de ses prouesses sur l’herbe, le plaçant parmi les quatre premières graines apparaîtrait être peu probable.

Cela pourrait ouvrir la perspective d’une rencontre en quart de finale avec ses grands rivaux Novak Djokovic ou Rafael Nadal à Wimbledon, mais cette date semble quelque peu éloignée pour Federer en ce moment.

La décision d’opter pour une opération au genou est une tentative de se donner un dernier coup à la gloire de Wimbledon, mais revenir après une pause de cinq mois et gagner Wimbledon pour une neuvième fois serait la victoire la plus remarquable de sa carrière déjà emblématique.

Alors que peu d’athlètes se remettent d’une opération au genou à la fin de leur carrière et reviennent au sommet, le père de quatre enfants, Federer, a déjoué les probabilités auparavant et osera croire qu’il peut le faire une dernière fois.

Ce n’est pas un grand sportif ordinaire, mais ses pouvoirs de récupération sont sur le point d’être testés comme jamais auparavant.

Suivez Kevin Palmer sur Twitter @RealKevinPalmer

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.