Commentaire: ‘Miracle of Melbourne’ a cimenté la grandeur de Roger Federer – et il est peu probable qu’il soit jamais dépassé

Après le «Miracle de Melbourne», qui a vu un Roger Federer clairement blessé trouver un moyen de gagner contre toute attente, Michael Graham affirme que le débat sur la GOAT est enfin réglé.

Avec tout le respect que je lui dois, les victoires contre Tennys Sandgren ne fournissent généralement pas une mesure de grandeur.

Ce n’est certainement pas sa victoire sur Sandgren à l’Open d’Australie qui a inséré Roger Federer dans le débat GOAT, mais cela peut être réglé.

Dans l’intérêt de la sémantique, je veux ici faire une distinction entre «le meilleur» et «le plus grand». Pour moi, ce n’est pas la même chose, et je suis d’avis que Novak Djokovic est le meilleur joueur de tennis de tous les temps.

Le meilleur de Djokovic est juste un peu mieux que le meilleur de tout le monde. C’est ce que je crois personnellement, et je ne m’attends pas à voir quoi que ce soit au cours des dix prochaines années pour changer d’avis.

La «grandeur», cependant, est un peu différente. C’est moins froid et moins clinique. Il élargit le débat au-delà de la simple appréciation et analyse techniques et y ajoute cet élément supplémentaire spécial, presque intangible.

Et, pour moi, la remarquable victoire de Federer sur Sandgren a montré que Federer a juste quelque chose de spécial sur ses rivaux.

Federer a été clairement blessé lors d’une panne dans le deuxième set contre l’Américain. Il a eu besoin d’une longue pause médicale et a ensuite visiblement eu du mal à se déplacer vers sa droite. Ses vitesses de service ont également régné de manière significative.

Il se débattait et souffrait, à au moins deux sets de toute sorte de victoire et avait été privé de son jeu A par la blessure. Le match ne se jouerait plus selon ses conditions et la frustration était palpable.

N’importe qui d’autre, Djokovic et Nadal inclus, aurait pris sa retraite et aurait mis sa chance pourrie. Je n’en doute absolument pas.

Après tout, Djokovic a une retraite pour les quatre tournois du Grand Chelem et Nadal en a trois à son nom. Et ce n’est pas un tour de passe-passe non plus, d’ailleurs. Le tennis est un sport punitif. Tout le monde se blesse.

Federer, cependant, n’a maintenu aucun record. Pas une. Il n’a pas une seule retraite à son nom, peu importe le Grand Chelem, dans environ 1500 matchs en carrière et 20 ans sur le Tour.

Il y avait là une sortie facile pour Federer. Il a 38 ans, n’a absolument plus rien à prouver à personne, et plus de richesse qu’il n’en aura jamais besoin, mais il s’est toujours levé et a continué de se mettre en avant.

À ce stade, il y a eu un renversement de rôle frappant sur le terrain. C’était Sandgren qui avait le plus grand arsenal et outils et Federer qui devait s’adapter. Sandgren a posé les questions et Federer a dû trouver les réponses. Sandgren était l’intimidateur et Federer l’opprimé.

Vous pouvez presque oublier le fait que Federer a finalement remporté le match, car c’est une histoire assez remarquable même sans cette fin.

Le fait même que, même après tout ce qu’il a gagné, tout ce qu’il a accompli, tout ce qu’il a prouvé, il a toujours décidé d’insister sur la ligne de tir des services en plein essor de Sandgren et des coups de fond entraînés est la marque de la grandeur.

C’était Superman qui combattait les méchants sans ses super pouvoirs – l’attente de la défaite sûrement inévitable n’ayant pas réussi à surmonter la volonté d’essayer.

Refusé ses pouvoirs habituels, Federer a simplement trouvé un moyen de rivaliser. Il a apporté des tactiques de service-volée et a mis une confiance supplémentaire dans ses mains pour compenser ses jambes défaillantes.

Et si la compétition était tout ce qu’il faisait dans de telles circonstances, alors seul serait un témoignage fort de sa grandeur.

Le fait qu’il ait réussi à gagner était encore plus remarquable.

Djokovic et Nadal auraient-ils fait quelque chose de similaire? Eux et leurs fans, je suis sûr qu’ils le diraient. Il y a, cependant, plus d’exemples d’entre eux se dirigeant vers le vestiaire à la place.

Mais nous savons que Federer l’a fait, et avec cela a cimenté sa grandeur, et il est peu probable qu’il soit jamais dépassé.

