Commentaire: #TennisAtHome a mis en évidence toutes les meilleures qualités de notre sport

Les plus grandes stars du jeu et la communauté mondiale des fans de tennis ont trouvé des moyens inventifs de rester engagés dans le sport pendant la pandémie de coronavirus et de bonnes nouvelles pourraient arriver, écrit Kevin Palmer.

Les restrictions de verrouillage étant progressivement levées dans le monde, les courts de tennis de club pourraient être parmi les premiers sites sportifs à être rouverts, la distance entre les joueurs garantissant que nous pouvons jouer dans notre club local de manière relativement sûre.

Revenir sur le terrain nous donnerait à tous un coup de pouce et bien que Wimbledon ait peut-être été annulé pour 2020 et que le reste des événements du Grand Chelem puisse également être reporté à l’année prochaine, le tennis a créé des histoires positives le mois dernier, comme nous tous. cherchez à rester engagé avec notre beau jeu.

LES NOMS DES ÉTOILES

Andy Murray et Novak Djokovic ont ouvert la voie avec leur chat Instagram merveilleusement franc et divertissant qui a créé de nombreuses histoires pour que le monde du tennis bavarde, avec Roger Federer et Rafael Nadal qui ont rapidement emboîté le pas car ils ont finalement réussi à se connecter sur Instagram une fois que Rafa a découvert comment d’utiliser la technologie.

Ce sont des échanges qui nous ont permis d’avoir un aperçu des plus grandes stars du jeu et nous avons également participé au tennis virtuel de l’Open de Madrid en direct sur Facebook cette semaine, avec Murray battant Nadal sur terre battue d’une manière que nous n’aimerions pas voir si et quand ces deux vieux rivaux referment les cornes sur la grande scène.

«Je suis juste beaucoup mieux que les autres gars. C’est la réalité. ” 🤣🤣🤣 # MMOPEN | @Andy_Murray | #PlayAtHome pic.twitter.com/YthGr015YC – Tennis Channel (@TennisChannel) 29 avril 2020

Murray a également montré une étincelle inventive avec sa vidéo “ 100 volley challenge ” qui encourageait les couples à se filmer en essayant de maîtriser leurs compétences, tandis que le message de Federer sur les réseaux sociaux exhortait les fans à essayer d’imiter ses compétences pour frapper des volées rapides à bout portant dans un mur produit beaucoup d’intérêt de son armée d’admirateurs.

Un défi pour tous les joueurs et fans de tennis… Le défi 💯 volley. Il n’y a pas eu de chamailleries pendant le tournage de la vidéo 🙄, même si je pense que la dernière volée a été dirigée vers ma tête… Je ne peux pas être la seule à vouloir voir Rog et Mirka frapper quelques balles ensemble… 🎾 pic.twitter. com / c0lMnNuSSQ – Andy Murray (@andy_murray) 9 avril 2020

D’autres sports ont été lents à s’engager avec leurs fans, mais le tennis a ouvert la voie à l’innovation et nous pouvons en attendre plus dans les semaines et plus probablement dans les mois à venir sans le tennis professionnel sur nos écrans.

TOUCH TENNIS

Nous avons tous cherché des moyens de rester en contact avec le sport tout en adoptant le thème #TennisAtHome et Touch Tennis a vu un intérêt croissant pour leur contenu en ligne.

Quand Amazon commence à tweeter des vidéos #touchtennis! Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est qu’ils commencent à diffuser nos tournois! https://t.co/1SacnNhfPz – touchtennis (@touchtennis) 26 avril 2020

L’aventurière Bear Grylls et la comédienne Miranda Hart font partie de ceux qui ont fait la promotion de la version diluée du tennis qui se joue sur un petit terrain et avec des balles en mousse, avec la possibilité de jouer cette forme de jeu sur votre allée en vous assurant qu’il s’agit d’une version parfaite du sport à jouer en ce moment.

Bon pour vous les gars @atptour qui en fait la promotion… @touchtennis – si amusant pour les gens coincés à la maison et si bon pour le fitness et le tennis aussi! https://t.co/btiloPiTeQ – Bear Grylls (@BearGrylls) 6 avril 2020

Avec un seul service autorisé au début de chaque point et une règle interdisant le jeu épicant le jeu, certains points épiques ont été exposés et ont inspiré beaucoup de choses pour jouer à cette forme de jeu à la maison.

COIN DE COACHING

Judy Murray – mère des champions du Grand Chelem Andy et Jamie – a été un promoteur éminent de conseils et de vidéos de coaching en ligne pour ceux qui manquent leur régime de tennis ces dernières semaines et son partenaire d’entraînement Kris Soutar a également été actif avec ses conseils de coaching et ses podcasts de tennis ces dernières semaines.

Le fils de Judy, Jamie Murray, a également partagé quelques trucs et conseils pour rester en forme en vue d’un retour au tribunal avec ses vidéos sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, Marc Codling, entraîneur résident hautement qualifié du Stoke Park Country Club et de l’hôtel, a donné aux lecteurs de Tennis365 un aperçu des jeux qui peuvent être joués à domicile avec cette vidéo exclusive.

Beaux conseils #TennisAtHome de l’entraîneur-chef de @StokePark Marc Codling. J’espère que nous pourrons tous jouer sur nos courts locaux très bientôt pic.twitter.com/KlpvV8Ncke – Tracy Palmer (@ TT1976) 30 avril 2020

L’ATP a confirmé que leur clip de deux femmes talentueuses en Italie jouant au tennis d’un toit à l’autre est leur clip sur les réseaux sociaux le plus regardé de tous les temps et c’était un exemple de la façon dont nous pouvons utiliser le temps supplémentaire à la maison pour affiner notre compétences de tennis.

Tout simplement incroyable de voir 💖 📍 Ligurie, Italie 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj – ATP Tour (@atptour) 18 avril 2020

Si vous manquez le tennis, utilisez vos enfants comme partenaires d’entraînement sur votre allée ou dans le jardin arrière et vous pourriez finir par découvrir un futur champion à la fin de cette période curieuse de nos vies.

Ma propre nouvelle routine normale a impliqué un hit quotidien avec ma fille Ana sur notre allée et depuis des débuts relativement modestes, nous avons maintenant régulièrement des rassemblements de plus de 100 coups et avons réussi à développer un service sur les bras qui n’était pas dans son répertoire lorsque nous sommes allés en verrouillage.

Le sport en direct est de retour! D’accord, c’est seulement ma fille Ana et moi qui avons notre entrée quotidienne… la route vers @Wimbledon 2032 commence ici. Tout le mérite revient à son entraîneur-chef @JudyMurray #TennisAtHome pic.twitter.com/3vOvdyKLXs – Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) 29 mars 2020

Il n’y a pas trop de doublures en argent dans notre monde en ce moment, mais notre amour du tennis devrait nous garder tous en vie.

