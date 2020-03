Commentaire: Un plan en quatre points qui pourrait faire jouer les événements du Grand Chelem de cette saison

Au lieu de poursuivre leurs petites querelles sur des querelles de longue date qui ont grondé trop longtemps, tous les tentacules de la famille du tennis doivent s’unir pour sauver la saison 2020.

De tous les sports actuellement suspendus en raison de la pandémie de Covid-19, le tennis peut faire face à la plus grande bataille pour se remettre sur la bonne voie, car avec des joueurs ayant besoin de voyager de tous les coins du monde pour jouer, l’impact du coronavirus est probablement au différentes étapes lorsque le feu vert est donné pour le retour du sport.

OFFICIEL: ATP et WTA annulent tous les matchs de tennis jusqu’au 7 juin et gèlent les classements en raison de la crise des coronavirus

La Chine a peut-être été l’épicentre de l’épidémie de Covid-19, mais les remarquables rapports suggérant qu’ils ont contenu le virus et ne signalent plus aucune infection supplémentaire deux mois seulement après l’explosion de leur crise, les carburants espèrent que ce que beaucoup soupçonnent serait long et douloureux. la lutte contre ce virus peut, en fait, être une bataille qui peut être gagnée plus rapidement.

Cela peut donner des encouragements à ce que Wimbledon puisse procéder au cours de la dernière semaine de juin, mais cela semble toujours être un plan très optimiste car le gouvernement britannique continue de prédire que le pic de l’épidémie au Royaume-Uni aura lieu au cours du même mois.

Pendant ce temps, l’Amérique ayant quelques semaines de retard sur l’Europe à son sommet de Covid-19, toute perspective de l’US Open qui se déroulera fin août semble ambitieuse, tandis que la curieuse décision de la Fédération Française de Tennis (FFT) de reprogrammer l’Open de France pour fin septembre sans consulter les autres événements qui devaient être joués cette semaine-là encore embrouillé les eaux.

Pourtant, c’est le moment pour le tennis de rassembler leurs réflexions collectives et de trouver des moyens inventifs pour que les trois événements marquants du Grand Chelem puissent encore être joués avec un calendrier modifié.

Après l’annulation de la saison sur terre battue et le report de tous les tournois jusqu’au 7 juin au moins par les circuits ATP et WTA, la saison sur gazon devrait commencer rapidement après cette date pour que Wimbledon ait une chance de se dérouler comme prévu, mais cela pourrait être un plan qui pourrait sauver quelques fragments de ce qui semble être une année de tennis décimée:

(i) La Fédération internationale de tennis, qui organise les tournois du Grand Chelem, pourrait chercher à réduire la durée de ses tournois à une semaine ou à 10 jours.

(ii) Cela pourrait être fait en organisant une compétition de qualification plus importante avec des prix en argent pour les joueurs qui atteignent les derniers stades, mais un tirage au sort principal plus faible pour les tournois. Cela signifierait moins de matches pour Wimbledon, l’US Open et l’Open de France à passer.

(iii) Le meilleur des matchs en trois sets pour les premiers tours des tournois pourrait diluer le temps nécessaire pour jouer les épreuves, avec des finales en cinq sets pour le tirage au sort masculin.

(iv) Si l’US Open était reporté à une date ultérieure, Wimbledon pourrait être joué au début du mois d’août car la perspective de spectateurs assistant à l’événement pourrait alors être viable.

Il reste à voir si les événements du Grand Chelem pourraient se dérouler sans la présence des spectateurs, avec une grande partie des revenus générés par les événements créés par la vente de billets et, en particulier, les forfaits d’accueil des entreprises.

La couverture télévisée générerait de grosses sommes, mais la logistique pour obtenir des équipes de télévision et des joueurs du monde entier à un moment où certaines interdictions de voyager pourraient encore être en place serait un véritable défi.

L’ajout des Jeux olympiques de Tokyo au calendrier du tennis en 2020 complique encore le paysage, mais un moment où le tennis doit trouver des solutions; leurs facteurs de guerre ne font que soulever plus de questions.

Si l’on en croit les rapports, le succès insondable de la Chine dans l’écrasement de l’épidémie de Covid-19 dans les deux mois donne l’espoir que cette saison de tennis ne sera pas terminée après tout.

Le moment est venu pour les autorités du jeu de travailler ensemble, pour une fois, pour le bien du jeu.

