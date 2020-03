Commentaire: Une date de retour réaliste pour le tennis rend les guerres civiles contre les coronavirus encore plus honteuses

Le tennis étant confronté à une période d’inactivité prolongée en raison de l’épidémie de coronavirus, Kevin Palmer jette un œil sur le comportement récent «incivil» des organisateurs de l’Open de France.

Au milieu de la plus grande crise à avoir jamais frappé le sport, les guerres civiles mijoteuses de longue date continuent de gronder.

Alors que la Fédération Française de Tennis (FFT) a organisé un accaparement de terres très controversé et sans vergogne arrogante en annonçant son intention de déplacer leur événement de leur date traditionnelle fin mai à un début du 20 septembre dans l’espoir que la crise des coronavirus aura été atténuée par la l’automne, les retombées de la communauté du tennis ont été universellement négatives.

Les chefs de l’US Open ont confirmé qu’ils envisageaient maintenant de reprogrammer leur événement qui devrait commencer le 25 août, mais c’est le manque de consultation des chefs de l’Open de France avant leur annonce d’un changement de date mardi qui a rendu les joueurs et les autres tournois furieux. fonctionnaires.

Avec d’autres événements prévus dans la fente sélectionnée par les chefs de Roland Garros – y compris la Laver Cup qui est fortement soutenue par Roger Federer et Rafael Nadal – il y a déjà des suggestions que les meilleurs joueurs ne peuvent pas participer au Grand Chelem repositionné. à Paris.

“Je pensais que les pouvoirs du tennis étaient censés être de travailler ensemble de nos jours?” Une question posée par le champion du double du Grand Chelem Jamie Murray sur Twitter alors qu’il réagissait à la décision de Roland-Garros.

«La frustration sera que la FFT a agi seule, sans égard pour les autres parties prenantes du tennis (tournois, joueurs, etc.). Qu’advient-il des oscillations européennes et asiatiques qui se produisent pendant ces semaines? »

Le manque de consultation avec les meilleurs joueurs et autres tournois a signifié que la décision du FFP d’annoncer la nouvelle date de l’Open de France a envoyé des ondes de choc à travers le jeu et l’annonce subséquente des chefs de l’US Open a souligné leur agacement face à ce mouvement.

“À un moment où le monde se rassemble, nous reconnaissons qu’une telle décision ne doit pas être prise unilatéralement”, indique leur déclaration. “Par conséquent, l’USTA ne le ferait qu’en pleine consultation avec les autres tournois du Grand Chelem, la WTA et l’ATP, l’ITF et nos partenaires, y compris la Laver Cup.”

La crise des coronavirus a également amené Wimbledon à envisager leurs options avant un tournoi qui devrait commencer fin juin et semble de plus en plus improbable, et pourtant dans un climat de peur qui déchire chaque foyer du pays, une communauté de tennis craignant pour son avenir à court et à long terme semblent encore réticents à se rassembler pour le bien commun.

Avec des joueurs en guerre avec des tournois du Grand Chelem sur des pots d’argent, l’harmonie au sein du sport sera vitale alors que nous cherchons à revenir sur le terrain le plus rapidement possible et pourtant les écarts qui séparent tant de facteurs du tennis sont trop profonds pour être guéris bientôt.

À une époque où les frontières sont fermées à travers le monde, la perspective d’une réunion de la communauté du tennis à tout moment au cours des six prochains mois semble improbable, ce qui rend l’annonce de la décision de la FFT de déplacer l’Open de France encore plus lamentable.

Oubliez Wimbledon en juin, l’US Open en août ou le French Open en septembre car même dans les horaires les plus optimistes, les chances que ces événements se déroulent sont proches de zéro.

Il nous a fallu du temps pour que nous réalisions tous la menace de Covid-19 pour le monde et maintenant le tennis semble lent à apprécier l’avenir du sport tel que nous le connaissons ici.

Nous devons bannir les petites querelles, abandonner les luttes intestines et trouver un moyen d’unir un sport qui a été désespérément divisé depuis trop longtemps.

Si cela ne se produit pas maintenant, au milieu de la plus grande crise imaginable, le tennis pourrait bien se déchirer au moment même où il est le plus menacé.

