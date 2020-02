Commentaire: Wimbledon doit prendre note d’une grande innovation à l’Open d’Australie

Le tie-break innovant du cinquième set a produit des moments épiques à l’Open d’Australie 2020, et Kevin Palmer estime que les chefs de Wimbledon devraient envisager de l’introduire au SW19.

L’une des énigmes persistantes du tennis devrait être réglée une fois pour toutes après l’Open d’Australie de cette année, le nouveau tie-break pour décider du cinquième set s’avérant être un triomphe retentissant.

Les appels au changement sont devenus assourdissants après que Kevin Anderson et John Isner aient joué une finale de deux heures et demie pour conclure leur demi-finale de Wimbledon 2018, avec un public du monde entier perdant tout intérêt pour la bataille au service bien avant que le projet de loi final ne soit publié. a frappé et Anderson a scellé sa victoire finale de 26-24.

Les demi-finales en fauteuil roulant ont été un grand bénéficiaire du snooze fest d’Anderson / Isner alors que des centaines de fans sont sortis du Center Court et ont choisi de regarder le ‘Wheelie Tennis’ à la place, mais une demi-finale masculine ne devrait jamais être considérée comme un tournant- de.

Pour ajouter aux retombées de cette fusillade de 2018, Anderson était blasé au moment où il a rencontré Novak Djokovic en finale, tandis que le vainqueur final du tournoi a également été gêné car il a été contraint de conclure sa demi-finale contre Rafael Nadal le samedi alors que le temps s’est écoulé sur ce qui aurait dû être la demi-finale vendredi.

Le comité de Wimbledon a répondu en introduisant un tie-break à 12-12 pour les championnats de la saison dernière, Djokovic l’emportant dans une finale épique contre Roger Federer qui a été décidée par le nouveau format.

Pourtant, jouer un bris d’égalité après 24 matchs du cinquième set semblait être une innovation contre nature dans un sport qui a longtemps eu des sets qui se terminent lorsque les deux joueurs atteignent six matchs, avec le bris d’égalité qui a été une partie si réussie du jeu. depuis son introduction en 1971, avec des variations sur le format se terminant par le premier à sept points disjoncteur qui a été utilisé pour la première fois au All England Club en 1979.

Le ‘match tie-break’ qui atteint son paroxysme lorsqu’un joueur atteint 10 points et à deux points de son rival a été utilisé par l’Open d’Australie en 2001 pour leur épreuve de double mixte et pour la première fois en 2020, les chefs de Tennis Australia ont introduit un disjoncteur de cinquième série qui suit ce même format.

Dans la première semaine du tournoi, l’innovation a produit des moments épiques, avec le retour de Roger Federer de 8-4 dans son bris d’égalité décisif contre John Millman au troisième tour, soutenu par une victoire épique pour Nick Kygrois contre Karen Khachanov. 24 heures plus tard.

Enlevant une partie de la chance qui peut décider d’un premier à sept tie-break, le format plus long ajouté au drame à l’Open d’Australie de cette année, avec la méthode du tie-break qui a remplacé le troisième set dans les matchs de double masculin sur l’ATP La tournée de ces dernières années fournit maintenant une conclusion appropriée aux matchs épuisant de simple.

Les autorités de Wimbledon se sont montrées ouvertes aux changements ces dernières années et devraient examiner le succès du tie-break utilisé lors du premier Grand Chelem de l’année et l’introduire dans leur tournoi.

En fait, cela aurait beaucoup de sens si les quatre tournois du Grand Chelem utilisaient le même format à la fin des cinquièmes sets, Federer et Kygrois jouant le rôle de promoteurs en chef de haut niveau pour un format qui avait été triomphant à Melbourne. .

