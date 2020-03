Compte à rebours des 10 meilleurs joueurs de tennis de Tennis365 – N ° 9: Andy Murray

Poursuivant notre série de classement des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, nous avons décidé qu’il devait y avoir une place pour le meilleur sportif britannique de tous les temps, Andy Murray.

Tout suggérant que Murray devrait être salué comme l’ultime icône sportive britannique suscite le débat, mais sa remarquable liste de réalisations qui incluent deux titres de Wimbledon, deux médailles d’or olympiques et une victoire en Coupe Davis à une époque du sport qui a été dominé par, sans doute , les trois plus grands joueurs de tous les temps méritent d’être reconnus comme vraiment exceptionnels.

Prenez un arc M. Murray. Vous êtes un digne n ° 9 dans notre liste de grands joueurs de tennis.

ANDY MURRAY

Née: 15 mai 1987 à Glasgow, Ecosse

Année passée Pro: 2005

Grand Chelem: 3

Open d’Australie: Finaliste 2010, 2011, 2013, 2015, 2016

Wimbledon: Gagnant 2013, 2016

US Open: Gagnant 2012

Open de France: Finaliste 2016

Jeux olympiques: Médaille d’or 2012, 2016

Total des victoires du Tour: 46

Record de victoires / défaites: 673–196

Il n’a peut-être pas le poids des titres du Grand Chelem pour se comparer à beaucoup dans notre Temple de la renommée de Tennis365, mais Murray coche tellement de cases que nous cherchons à saluer les vrais géants du jeu.

En tant que premier joueur britannique à remporter Wimbledon en 77 ans, Murray a consolidé sa place en tant que l’un des plus grands sportifs de tous les temps dans son pays, mais son héritage dans le jeu mérite d’être élevé si l’on considère un certain nombre de facteurs clés.

Avoir accompli autant qu’il avait sans aucun doute dans la plus grande époque du jeu rend ses réalisations d’autant plus impressionnantes qu’il a rejoint Stan Wawrinka en tant que seuls joueurs à défier constamment le triumvirat de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour le plus grand titres dans le jeu.

En plus d’atteindre 13 titres du Grand Chelem et de grimper au sommet du classement mondial malgré l’incroyable niveau de compétition, il était contre, le record de Murray de remporter 14 titres Masters 1000 le place devant Peter Sampras, Boris Becker et Jimmy Connors comme il occupe le cinquième rang de cette liste et il est également le seul joueur de l’histoire à avoir remporté deux médailles d’or olympiques.

Ajoutez une Coupe Davis qu’il a remportée à lui seul en 2015 et il est juste de suggérer que l’Écossais a accompli plus qu’il n’osait l’imaginer alors qu’il progressait dans le jeu depuis ses modestes débuts à Dunblane, en Écosse.

“Il est le plus grand sportif britannique de tous les temps”, déclare son ancien entraîneur Mark Petchey dans une interview à Tennis365. «Je sais que c’est un bon débat et les gens vont avoir des opinions différentes sur qui devrait être et qui ne devrait pas l’être.

«Je suis peut-être biaisé car j’admire tellement Andy, mais je pense simplement que du fait que ses adversaires peuvent influer sur sa performance, les choses qu’il doit faire pour les surmonter tactiquement, il mérite d’être reconnu comme le meilleur Sportif britannique jamais.

«Quant à sa place dans le tennis? Eh bien, il mérite d’être reconnu comme l’un des plus grands de tous les temps lorsque vous réunissez tout ce qu’il a accompli à la fois en termes de son record du Grand Chelem, de ses titres de Masters, d’atteindre le n ° 1 mondial, les médailles d’or olympiques et le Davis Victoire en coupe. “

Le succès de Murray lors de l’Open européen d’octobre dernier a ajouté à un héritage déjà étincelant, alors qu’il revenait de deux ans de blessures pour battre Wawrinka en finale en Belgique pour remporter un 46e titre en carrière.

«Gagner ce titre contre Stan a été l’un des grands moments de ma carrière», a expliqué Murray à propos du dernier et, espérons-le, pas du dernier titre de sa carrière. “Après une opération comme celle que j’ai eue, vous vous demandez s’il y aura d’autres moments comme celui-ci et c’est pourquoi cela a tant d’importance.

«En termes de gros titres, j’ai remporté des événements qui étaient beaucoup plus importants que cela, mais en termes de ce qu’il a fallu pour se rendre à ces événements et décrocher le trophée, ce fut le tournoi le plus difficile que j’ai jamais remporté. Après tout ce qui s’est passé, je ne m’attendais pas à le faire si tôt. »

