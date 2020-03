Compte à rebours des 10 meilleurs joueurs de tennis de Tennis365 – No 6: Jimmy Connors

Poursuivant son compte à rebours des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, Kevin Palmer présente l’un des plus grands personnages et des plus grands gagnants que le jeu ait jamais vu: Jimmy Connors.

Il détient deux des records les plus appréciés du tennis, mais Jimmy Connors s’est rarement senti le bienvenu dans un match qui a eu du mal à embrasser sa présence abrasive.

Ses 109 titres en carrière sont un record qui a résisté à l’épreuve du temps et alors que Roger Federer n’est plus que six derrière lui dans la liste de tous les temps, Connors est le seul joueur de singles le plus prolifique de tous les temps alors qu’il entre dans notre Tennis365 liste des dix premiers en sixième position.

JIMMY CONNORS

Née: 2 septembre 1952 à East St. Louis, Illinois

L’année devient pro: 1972

Grand Chelem gagne: 8

Open d’Australie: 1974

Wimbledon: 1974, 1982

US Open: 1974, 1976, 1978, 1982, 1983

Coupe Davis: 1981

Nombre total de titres de tournée: 109

Record de victoires / défaites: 1274–282

Le balcon des médias de Wimbledon est l’un des meilleurs endroits pour passer une demi-heure lorsque les championnats battent leur plein.

Avec la zone des joueurs perchée juste derrière la zone de presse, les grands et les bons du jeu, passés et présents, ont tendance à se déplacer et à passer à différents pas au milieu du bourdonnement excité qui persiste dans l’air pendant les 13 jours. du tournoi.

Pour les quelques privilégiés qui ont détenu le célèbre trophée Gentleman’s Singles en altitude, une place spéciale dans l’histoire du tennis est assurée, il était donc quelque peu curieux de voir la légende selon laquelle Jimmy Connors était assis seul avec ses pensées et apparemment ignoré par tout autour de lui comme il a pris une pause dans ses fonctions de commentateur de la BBC en 2017.

Jour après jour, Connors se retrouvait assis sur l’un des longs bancs bruns du deuxième étage de l’impressionnant centre des médias, avec peu d’essayer de l’approcher et encore moins d’engager la conversation.

Après une vie dans le jeu, sa présence solitaire à Wimbledon a suggéré que Connors avait peu d’amis dans le jeu et il l’a confirmé quand il a nommé son autobiographie “The Outsider”.

Un tel bannissement semble dur pour un joueur qui a tant accompli. L’esprit et la passion de ne jamais dire de mourir de Connors pour s’assurer qu’il était un héros pour beaucoup dans une carrière mêlée de batailles épiques contre ses grands rivaux Ilie Nastase, John McEnroe, Ivan Lendl et Bjorn Borg, et pourtant ce franc-tireur impertinent semblait aller hors de son chemin pour s’assurer qu’il n’était pas accueilli dans la fraternité de tennis comme l’un des leurs.

«Mon attitude n’a pas été bien accueillie par certains au tennis et certaines personnes ne m’appréciaient pas», explique Connors. «J’ai défié beaucoup de gens et quand vous faites cela, vous vous heurterez toujours à une certaine opposition, mais les fans ont fini par me comprendre. Surtout à l’US Open, les fans m’ont remporté de nombreux matchs avec leur soutien et c’est spécial pour moi. “

La carrière de Connors n’a pas été sans controverse, son association avec la World Team Tennis lui a valu d’être banni de l’Open de France et il n’a pas joué à Roland Garros entre 1974 et 1978, lui refusant une chance d’ajouter à son titre majeur.

“À mon époque, la poursuite des tournois du Grand Chelem n’était pas la partie la plus importante de notre sport”, dit-il. «Nous étions face à certains des plus grands noms de l’histoire du sport comme Mohamed Ali et nous étions tous à la recherche du peu d’espace dans les journaux. Donc, mon record de 109 titres est quelque chose dont je suis fier.

«Chaque fois que vous voyez un record majeur battu en tennis, c’est normalement l’un des miens. Si ces grands champions que nous avons dans le jeu aujourd’hui comme Roger Federer et Rafael Nadal essaient toujours de battre ce que j’ai fait, alors que demander de plus. Je voudrais que ce record de 109 titres vive pour toujours, mais si Roger le bat, tant pis. “

Federer se rapproche d’un deuxième record emblématique de Connors alors qu’il a récolté le plus de victoires de matchs à l’ère ouverte avec 1274 victoires, devançant ses 32 victoires devant le grand champion de Suisse.

Son refus de se conformer aux traditions de tennis souvent étouffantes a permis à Connors de mener seul la plupart de ses batailles, mais il était vraiment un grand champion et nous avons dû trouver une place pour James Scott Connors dans notre top 10 de Tennis365.

