Compte à rebours du Top 10 de Tennis365 des plus grands joueurs de tennis – No 10: Boris Becker

BORIS BECKER

Née: 22 novembre 1967 à Leimen, Allemagne

Année passée Pro: 1984

Grand Chelem gagne: 6

Open d’Australie: Gagnant 1991, 1996

Wimbledon: Gagnant 1985, 1986, 1989; Finaliste 1988, 1990, 1991, 1995

US Open: Gagnant 1989

Total des victoires du Tour: 49

Record de victoires / défaites: 713-214

À bien des égards, Boris Becker a fait entrer le jeu dans l’ère moderne.

Alors que l’adolescent volumineux et brut avec un service explosif a percuté son plafond de verre personnel pour remporter son premier événement du Tour au Queen’s Club en 1985, la communauté du tennis s’attendait à ce qu’une nouvelle superstar soit prête à percer.

Quelques semaines plus tard, il était champion de Wimbledon et le plus jeune que les Championnats avaient vu à 17 ans, 227 jours.

Bénéficiant d’un service en plein essor et d’un jeu tout terrain qui se démarquait par son empressement à se lancer dans la vie de ballon comme gardien de but de football, cet Allemand épris de football était un nouvel ajout à un monde du tennis dominé par des icônes telles que John McEnroe, Bjorn Borg et Jimmy Connors au cours de la décennie précédente.

Maintenant, c’était le moment de jouer au rock and roll et, comme Becker le rappelle, sa première entrée sur la scène mondiale a été un choc.

“Je ne comprenais pas vraiment ce que tout cela signifiait lorsque j’ai gagné Wimbledon en 1985”, a-t-il déclaré à Tennis365 lors d’un événement Sky Sports. «Bien sûr, je savais que j’étais bon dans ce match, mais savais-je que j’étais prêt à gagner le Queens et Wimbledon? Bien sûr que non.

«Lorsque vous gagnez, tout change. Tout le monde connaît votre nom, vous êtes sur des émissions de chat partout dans le monde, vous avez votre photo sur le devant de tous les magazines et c’est un nouveau monde. Il n’est pas facile de s’y habituer. »

L’histoire de Becker était un rêve pour les journaux à sensation du monde entier, car sa vie amoureuse est devenue un sujet de préoccupation autant que ses exploits sportifs, mais il mérite une place dans le top 10 de Tennis365 grâce à son énorme popularité dans le monde et à son succès le sport dans une nouvelle ère de jeu de puissance et de gros services.

Comment Becker se comporterait-il contre les grands joueurs modernes du jeu tels que Rafael Nadal et Roger Federer? Il admet qu’il apprécierait la chance de le découvrir.

“J’aurais adoré jouer à cette époque”, a-t-il ajouté. «Jouer Nadal, jouer Federer aurait été formidable. Chaque grand sportif veut se mesurer aux meilleurs dans ce qu’il fait et, clairement, nous avons certains des meilleurs joueurs de tous les temps pour jouer au tennis dans ce sport.

«Vous voulez tester vos propres limites, voir à quel point vous êtes bon. J’ai eu de grandes rivalités à mon époque. Ivan Lendl et John McEnroe n’étaient pas trop mal au match et il en va de même pour Pete Sampras et Andrew Agassi. Mon grand rival à Wimbledon a toujours été Stefan Edberg et dans l’ensemble, je suis content de la carrière que j’ai eue, même si je pense qu’il y avait des titres pour moi.

«À bien des égards, j’ai eu la chance d’être entouré de gars qui ont tous réussi à l’adolescence. Mats Wilander était jeune, tout comme Michael Chang et Edberg et ils ont remporté des titres du Grand Chelem à l’adolescence. Maintenant, vous ne voyez pas les adolescents se rapprocher dans les grands tournois et je ne vois pas cela changer de si tôt. “

