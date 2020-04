Compte à rebours du Top 10 de Tennis365 des plus grands joueurs de tennis – No 4: Novak Djokovic

Alors que Kevin Palmer continue son compte à rebours de ses plus grands joueurs de tennis de tous les temps, un visage très familier arrive au numéro quatre – avec quelques mises en garde. Entrez Novak Djokovic.

Tout d’abord, un avertissement.

Le dernier joueur de notre top 10 de tous les temps Tennis365 pourrait facilement être positionné dans l’une des quatre premières positions de notre liste et si nous revenons sur cette sélection dans trois ans, il pourrait bien être installé en haut de la pile.

Pourtant, en ce moment et en utilisant nos critères de titres de carrière, de popularité mondiale et d’héritage, le 17 fois champion du Grand Chelem Novak Djokovic a été positionné à un No.4 relativement bas.

NOVAK DJOKOVIC

Née: 12 août 1971 à Belgrade, Serbie

L’année devient pro: 2003

Grand Chelem gagne: 17

Open d’Australie: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020

Open de France: 2016

Wimbledon: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019

US Open: 2011, 2015, 2018

Coupe Davis: 2010

Nombre total de titres de tournée: 79

Record de victoires / défaites: 911–187

Au moment où Novak Djokovic tentait de décrocher le sommet du jeu masculin, deux icônes sportives avaient déjà commencé leurs dynasties respectives.

Roger Federer était fermement établi comme le n ° 1 mondial avec 12 titres du Grand Chelem à son actif, tandis que Rafael Nadal avait émergé comme son principal rival alors qu’il entamait son règne en tant que roi de la terre battue à l’Open de France, mais l’année 2008 était significatif pour bien plus que la rencontre emblématique entre les deux grands du jeu moderne dans leur finale de Wimbledon inoubliable.

N’ayant pas les prouesses physiques pour tenir le rythme lors d’un tournoi du Grand Chelem de deux semaines à ses débuts, Djokovic a fait sa percée au Masters de Montréal 2007 en devenant le premier joueur à battre le top trois mondial (Federer, Nadal et Andy Roddick) en matchs successifs depuis 1994 alors qu’il décrochait son premier titre ATP 1000.

L’émission Roger et Rafa était déjà la rivalité la plus discutée dans tous les sports, mais un jeune Serbe a commencé à s’imposer comme une véritable menace pour leur domination alors qu’il faisait son entrée dans le top 10 du classement ATP en 2007, puis a remporté son premier majeur à l’Open d’Australie l’année suivante.

Ce n’est qu’en 2011 que Djokovic a trouvé un moyen d’élever son jeu à un nouveau niveau et de défier la mainmise que Federer et Nadal avaient placée sur le jeu, avec ses victoires à l’Open d’Australie, à Wimbledon et à l’US Open complétées par une équipe étonnante de Masters La série gagne en une saison que beaucoup considèrent comme la plus complète que le jeu ait jamais connue.

Djokovic a amélioré cet effort en 2015 avec trois autres victoires majeures soutenues par six titres de Masters et une victoire dans les finales ATP de fin de saison, avec des titres qui continuent de couler en 2016 alors qu’il s’est fermement établi comme le meilleur joueur du monde.

“Il est intense sur tout, y compris sur la détente”, a expliqué son ancien entraîneur Andre Agassi dans une interview accordée à Tennis365. «Il prend tout très au sérieux. Même lorsqu’il se détend, il est déterminé à tirer le meilleur parti de ce temps. Ce qui me surprend le plus, c’est sa capacité intellectuelle hors du terrain et le peu de réflexion qu’il a sur le terrain. Vous le voyez hors du terrain et il réfléchit à tout, mais sur le terrain, il a tendance à se frayer un chemin à travers les matchs.

«Sa vitesse et son amplitude de mouvement avec son corps sont incroyables. Ses articulations ne ressemblent pas aux autres. Quand il se prépare, et qu’il est très particulier sur ses rituels avant un match, vous le regardez et il fait des choses que les autres gars ne peuvent tout simplement pas faire. Vous regardez comment les autres gars se préparent et ils ne sont même pas des athlètes par rapport à ce type.

«Je le vois allongé sur une table et frappant des coudes derrière sa tête, le visage baissé sur un banc. lorsque votre corps tient le coup et a ce genre de vitesse et d’autonomie, il vous place devant les autres. »

Malgré ses triomphes et son dévouement permanent à sa Fondation qui fait tant pour tant de gens en Serbie et au-delà, Djokovic n’a pas encore convaincu certains fans de tennis qui refusent de déplacer leurs allégeances loin de Federer et Nadal.

Le soutien partisan que reçoivent les “ deux grands ” lorsqu’ils jouent à Djokovic dans certaines parties du monde a depuis longtemps dépassé la marque de la respectabilité, avec les applaudissements qui saluent les erreurs du Serbe lorsqu’il affronte Federer à Wimbledon ou à la finale de l’ATP à Londres. un manque de respect choquant pour un joueur qui a tant accompli dans le jeu.

Si les circonstances lui permettent d’atteindre ses objectifs, Djokovic est destiné à devenir le meilleur joueur de tous les temps car il est favori pour terminer devant Federer et Nadal dans les enjeux du Grand Chelem, alors qu’il n’est qu’un derrière Nadal pour les Masters de tous les temps Titres de série avec 34 victoires en carrière.

Sa série de 15 finales consécutives atteintes au cours de la saison 2015 est un record de l’ère ouverte, alors qu’il est devenu le seul joueur à détenir simultanément les quatre titres du Grand Chelem et de la finale de l’ATP lorsqu’il a remporté le titre de l’Open d’Australie en 2016.

Cela s’ajoute à une liste de réalisations qui donnent à Djokovic une plate-forme pour devenir le plus grand joueur de tous les temps et peut-être qu’à la fin de sa carrière, les fans qui continuent de refuser d’embrasser son brillant apprécieront qu’ils sont en présence de la grandeur .

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.