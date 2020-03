Compte à rebours du Top 10 de Tennis365 des plus grands joueurs de tennis – No 5: Pete Sampras

Lorsque Pete Sampras, n ° 5 sur notre liste des 10 meilleurs joueurs de tennis, a remporté son 13e titre du Grand Chelem au milieu de la lumière défaillante à Wimbledon en 2000, cela a semblé être un moment de l’histoire du tennis qui pourrait ne pas correspondre à une génération ou plus.

Surpassant le record de longue date de Roy Emerson de 12 titres majeurs, Sampras s’est élevé à un nouveau piédestal parmi les icônes du jeu, mais peu auraient pu imaginer alors que son record serait dépassé trois fois au cours des deux décennies qui allaient suivre.

PETE SAMPRAS

Née: 12 août 1971 à Lake Sherwood, Californie

L’année devient pro: 1998

Grand Chelem gagne: 14

Open d’Australie: 1994, 1997

Wimbledon: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000

US Open: 1990, 1993, 1995, 1996, 2002

Coupe Davis: 1992, 1995

Nombre total de titres de tournée: 64

Record de victoires / défaites: 762–222

«Quand Pete avait 17 ans, je l’ai regardé s’entraîner. Je ne l’avais pas vu depuis qu’il était gamin à 12 ans et moins au tennis. Je le vois lors d’un tournoi professionnel et je suis classé troisième au monde à l’époque et, honnêtement, je me suis senti désolé pour lui. Je l’ai regardé et j’ai pensé que ce type n’allait nulle part. Je me sens si mal pour lui. Il ne représentera rien. »

Les mots d’Andre Agassi en parlant à Tennis365 d’un joueur qui deviendrait son grand rival sont une lecture fascinante car le champion a donné le surnom approprié de “Pistol Pete” était de défier tous ses sceptiques et de devenir une véritable légende du tennis.

Avec une puissance de balle et des compétences de volée fines, Sampras a peaufiné tous les aspects de son jeu alors qu’il dépassait toutes les attentes de manière magnifique, avec Wimbledon’s Center Court la scène de plusieurs de ses plus grands triomphes alors qu’il a remporté sept fois au All England Club.

Timide, réservé et souvent désireux d’esquiver les projecteurs appréciés par Agassi et Boris Becker, Sampras avait un coup droit puissant pour sauvegarder son service pétillant et une force mentale d’acier qui ne semblait pas correspondre à son attitude décontractée. .

Ses combats avec Agassi étaient empreints d’une animosité entre les deux qui était évidente pour tous, avec son record de victoires de 20-14 contre le plus grand rival confirmant qu’il avait eu raison du duel, même si Sampras n’a pas réussi à terminer un Grand Chelem en carrière car son jeu ne s’est pas bien converti à l’argile rouge à l’Open de France.

Le soir où il a battu Pat Rafter lors de la finale de Wimbledon pour dépasser le record du Grand Chelem de Roy Emerson, le comportement de Sampras froid comme le froid a éclaté alors qu’il embrassait ses parents Sam et Gloria, la foule de la cour centrale voyant un côté humain à ce gagnant en série qu’il avait réussi à se déguiser au cours de ses huit ans comme joueur à battre aux Championnats.

«J’aurais aimé que mon record de 14 titres majeurs ne soit jamais battu, mais je pouvais voir comment le jeu se déroulait lorsque Roger Federer a éclaté après moi et a commencé à gagner majeur après majeur», explique Sampras. «Ensuite, Rafa (Nadal) a commencé à dominer à Roland-Garros et enfin Novak Djokovic est passé et s’est avéré être l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

“Je ne voyais pas venir que trois gars passeraient devant moi à la fin de ma carrière, mais ces trois gars sont spéciaux.”

Sampras était un maître de la pointe pour les événements qui comptaient le plus et son record étincelant à Wimbledon et à l’US Open témoigne de sa capacité à relever le défi, avec ses 11 titres de la série Masters confirmant qu’ils ne signifiaient pas autant pour lui comme les majors.

Même dans la défaite, Sampras a fait partie de l’histoire du tennis car sa défaite contre Federer à Wimbledon 2001 est considérée par beaucoup comme le jour où le grand champion suisse a été transformé d’un champion potentiel en un véritable concurrent. Cela ressemblait au moment où Sampras a remis à contrecœur le relais à son successeur, même s’il lui restait encore une finale à gagner.

La conclusion de sa carrière a été très spéciale. Peu de sportifs se retirent après avoir remporté l’une de leurs plus grandes victoires, mais Sampras a inversé cette tendance en battant son vieil ennemi Agassi lors d’un mémorable US Open 2002 et de la finale pour remporter son 14e titre majeur.

Il ne frapperait pas une autre balle en colère car sa retraite a été confirmée l’année suivante.

Sans les trois géants de l’ère actuelle, Sampras aurait bien pu figurer parmi les deux premiers de notre liste de tennis 365, mais il est un digne participant au n ° 5.

