Compte à rebours du Top 10 de Tennis365 des plus grands joueurs de tennis – No 7: Bjorn Borg et John McEnroe

D’accord, nous modifions un peu les règles avec les dernières entrées de notre liste des 10 meilleurs joueurs de tennis de Tennis365, car nous avons attribué la septième place au duo qui sera toujours lié au Temple de la renommée du sport, Bjorn Borg et John McEnroe.

Le choc des styles lorsque ces deux grands joueurs de tennis se sont rencontrés sur le terrain ont rendu le visionnement captivant et alors que la retraite de Borg du jeu à l’âge de 26 ans a mis fin trop tôt à la rivalité pour un public qui en voulait plus, ces deux sont assis côte à côte comme ils revendiquent une place unique dans la liste des grands du tennis.

BJORN BORG

Née: 6 juin 1956 à Stockholm, Suède

L’année devient pro: 1973

Grand Chelem gagne: 11

Open de France: 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981

Wimbledon: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980

Coupe Davis: 1975

Total des titres de la tournée: 64

Record de victoires / défaites: 644–135

JOHN McENROE

Née: 16 février 1959 à Wiesbaden, Allemagne

L’année devient pro: 1978

Grand Chelem gagne: 8

Wimbledon: 1981, 1983, 1984

US Open: 1979, 1980, 1981, 1984

Coupe Davis: 1978, 1979, 1981, 1982, 1992

Total des titres de la tournée: 77

Record de victoires / défaites: 881–198

Le tennis n’avait jamais vu une superstar comme Bjorn Borg.

Toutes les dames voulaient sortir avec lui et tous les hommes voulaient être lui, avec l’attrait croisé de ce Suédois fringant le transformant en une icône sur le terrain dans les années 1970 et au début des années 1980.

Si Rafael Nadal est maintenant considéré comme le roi de l’argile, Borg a inventé ce manteau alors qu’il dominait la terre rouge après avoir remporté l’Open de France pour la première fois à 18 ans en 1974.

Cinq autres titres ont suivi à Paris, mais c’est à Wimbledon que Borg a gravé certains de ses moments les plus emblématiques, avec la foule londonienne adorant ses combats avec Nemesis John McEnroe, alors que le bon gars idiot et lisse affrontait le méchant effronté de New York.

Si la rivalité de McEnroe avec son compatriote Jimmy Connors était animée d’animosité, ses duels avec Borg étaient beaucoup plus respectueux, car les deux hommes se sont inspirés pour élever leur jeu à de nouveaux niveaux.

McEnroe a admis sa propre motivation pour jouer au tennis plongé lorsque Borg a appelé le temps sur sa carrière après être tombé amoureux du tennis en 1983, mais sans doute la plus grande performance de sa carrière est venue lors de la finale de Wimbledon en 1984, alors qu’il détruisait son grand rival Connors de manière convaincante mode sur Center Court.

“J’ai toujours eu du respect pour Jimmy Connors et dans mon livre, le seul gars qui ait jamais essayé plus fort sur un court de tennis est Rafael Nadal”, a déclaré McEnroe. «Ce qui diffère entre ma relation avec Connors et Borg, c’est Jimmy et je ne m’aimais pas.

“Jimmy ne voulait pas qu’un jeune enfant américain vienne prendre son manteau et je peux le comprendre maintenant, mais c’était différent avec Borg, qui était difficile à haïr.

“Bien sûr, il avait tous les regards et tout le talent et c’était un peu ennuyeux, mais j’ai savouré la bataille avec lui sur le terrain et quand il a appelé le temps sur sa carrière à l’âge ridiculement jeune de 26 ans, ma volonté d’améliorer était impacté par cela. Il me rendait meilleur et c’était tellement choquant quand il s’est arrêté. »

La finale épique de McEnroe à Wimbledon en 1980 contre Borg est immédiatement entrée dans l’histoire comme l’un des meilleurs matchs jamais joués, avec le légendaire quatrième set tie-break de ce match gravé dans le folklore comme l’un des clichés ultimes de l’histoire du tennis.

Lorsqu’il évalue où Borg devrait s’asseoir dans notre top 10 de Tennis365, son record de victoires successives de cinq titres à Wimbledon garantit qu’il mérite d’être promu dans le classement, tandis que l’incroyable record de McEnroe avec 78 titres en double et neuf titres en Grand Chelem – dont beaucoup avec sa longue expérience partenaire Peter Flemming – est un record qui cimente son statut de légende du sport.

Borg et McEnroe ont gagné leur place parmi les légendes du jeu et en utilisant nos critères qui tiennent compte de la popularité mondiale et de l’héritage comme facteur dans nos calculs, ces deux méritent une facturation conjointe au n ° 7 de notre liste.

