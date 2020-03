Compte à rebours du Top 10 de Tennis365 des plus grands joueurs de tennis – No 8: Andre Agassi

Notre compte à rebours des plus grands joueurs de tous les temps se poursuit, avec l’un des joueurs les plus populaires à avoir jamais ramassé une raquette à côté de la liste – l’icône culturelle qui est André Agassi.

Avec la popularité des fans et l’héritage faisant partie des critères que nous utilisons pour classer nos meilleurs joueurs de tous les temps dans cette série Tennis365, la position d’Agassi dans notre liste d’élite a toujours été assurée.

Mis à part Roger Federer, il n’y a peut-être jamais eu de joueur de tennis qui ait eu une base de fans plus large que le «Double A», avec son statut de célébrité transcendant le sport bien avant de confirmer sa place parmi les plus grands du jeu.

Seuls six joueurs de l’ère moderne ont obtenu la distinction de remporter les quatre titres majeurs et le nom d’Agassi figure fièrement sur cette liste, avec sa médaille d’or olympique en 1996 et 17 victoires ATP Masters 1000 confirmant son statut de géant sportif éclipsant son statut de une célébrité internationale majeure.

Les relations de haut niveau d’Agassi avec la chanteuse Barbra Streisand, l’actrice Brooke Shields et son mariage avec une autre grande joueuse de tennis, Steffi Graf, ont fourni aux journaux à sensation qui suivaient chacun de ses mouvements de nombreux documents pour remplir leurs pages, mais c’est sur le terrain que ceux qui aiment le Le jeu floqué a été captivé par sa marque de coups de passe époustouflants et son énergie implacable.

ANDRE AGASSI

Née: 29 avril 1970 à Las Vegas, Nevada

L’année devient pro: 1986

Grand Chelem gagne: 8

Open d’Australie: 1995, 2000, 2001, 2003

Open de France: 1999

Wimbledon: 1992

US Open: 1994, 1999

Coupe Davis: 1990, 1992, 1995

Médaille d’or olympique: 1996

Total des victoires de la tournée: 60

Record de victoires / défaites: 870-274

Le terme “ box-office ” reposait confortablement sur les épaules trapues d’Agassi alors que sa marque de tennis rock and roll le voyait impliqué dans des batailles épiques avec son grand rival Pete Sampras, tout en concédant plus tard qu’il avait combattu avec ses propres démons sur le court tout au long de son carrière.

Sa relation amour-haine avec le tennis a été mise en évidence dans sa remarquable autobiographie «Open», alors qu’il repensait à un test de dépistage positif de la méthamphétamine en 1997 et a admis qu’il avait du mal à aimer le sport auquel il avait consacré sa vie.

Le rétablissement d’Agassi de sa chute de grâce après l’échec du test de dépistage de la drogue a cimenté son héritage, avec une multitude de titres supplémentaires à la fin de sa carrière alors qu’il a verrouillé les cornes avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic alors qu’ils commençaient leur voyage vers le haut de gamme.

“Je me sens beaucoup mieux avec le tennis que lorsque je disais dans mon livre que je détestais ce sport”, a déclaré Agassi à Tennis365 l’année dernière. «Ma carrière a été une évolution pour trouver ma propre voie et voir le tennis pour ce qu’il était. Cela a coûté très cher jusqu’à ce que je puisse avoir un peu de contexte. Maintenant, je suis reconnaissant d’avoir eu ma carrière, d’en parler et de réfléchir à ce que j’ai accompli. “

L’héritage d’Agassi au tennis peut maintenant être consigné dans les livres d’histoire, mais sa contribution à la société se poursuit avec sa Fondation Andrew Agassi pour l’éducation, le voyant ouvrir des dizaines d’écoles à travers l’Amérique pour aider les enfants qui ne pourraient autrement pas fréquenter l’école de première classe.

“Ce que je me suis dit, c’est une chose, mais les récompenses qu’il a apportées aux autres ont été plus importantes que les huit victoires du Grand Chelem ou les médailles olympiques ou autre”, a-t-il ajouté.

CONNEXES: Compte à rebours du Top 10 de Tennis365 des plus grands joueurs de tennis – N ° 9: Andy Murray

«Changer la vie de générations d’enfants qui n’ont peut-être pas eu le genre de départ dans la vie qu’ils auraient souhaité est la plus grande réussite de ma vie, sans aucun doute. Cela a été beaucoup plus satisfaisant que de lever quelques personnes qui m’ont regardé jouer au tennis pendant quelques heures ou de créer une sorte d’héritage de tennis.

«Lorsque vous avez une chance de tenter la vie d’un enfant pour le mieux, vous arrivez rapidement à un point où le tennis signifie très peu. C’est tellement plus grand que Steffi et j’aurais jamais imaginé et nous en sommes très fiers. »

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.