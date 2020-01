Conchita à propos de sa collaboration avec Muguruza en Australie

Ils ne sont ensemble que depuis quelques mois, mais le travail qu’ils ont accompli ensemble pendant cette période a été suffisamment bon et intense pour qu’il porte déjà ses fruits. Conchita Martínez et Garbiñe Muguruza Ils démontrent qu’ils forment un binôme de nombreux carats et la preuve en est que le joueur de tennis hispano-vénézuélien est revenu en quart de finale de l’Open d’Australie trois ans plus tard. Première fois en sept matches au Grand Chelem, Garbiñe atteint l’avant-dernier tour. L’entraîneur de Monzón a expliqué lors d’une conférence de presse les détails de la prération faite avec Muguruza ainsi que les détails de sa méthode d’entraîneur. Le champion de Wimbledon en 1994 sera présenté dans le Temple de la renommée de Newport En juillet.

Préparation avec Garbiñe après avoir terminé avec Pliskova. “Je pense que la pré-saison a été très, très bonne. Nous avons eu beaucoup de temps pour travailler sur différents aspects, des aspects très nécessaires pour être améliorés. Et les résultats sont là. C’est fantastique de pouvoir voir comment les choses que vous avez travaillées pendant la pré-saison sont ensuite vues dans la piste.

Maintenant, il est très, très agressif, comme il l’était avant quand il était à son meilleur niveau. Physiquement, je la vois très bien aussi. Il attrape les balles assez tôt. Il se débrouille très bien sur la piste, se terminant plusieurs fois sur le net. Chaque fois que nous le voyons de plus en plus. C’est très bon de voir tout ça.

Schéma de jeu à définir à Muguruza. “D’abord, vous devez vous sentir très à l’aise avec les coups du bas de la piste. Vous ne pouvez pas simplement aller au filet. Elle n’est pas une joueuse de service et de volée à utiliser. Vous devez d’abord influencer les coups depuis la ligne de base, préparer la Cela est nécessaire pour finir par aller au filet. Lorsqu’elle commence à se sentir à l’aise dans cet aspect et qu’elle est suffisamment confiante, nous pouvons passer à l’étape suivante. Nous avons tous les deux l’esprit clair dans le style de jeu que nous voulons. de la base pour chercher le réseau plus tard. Cela fait environ cinq semaines que nous préparons tout cela. Je pense qu’elle est à l’aise en ce moment. “

La recette du succès de Conchita avec ses joueurs, à la fois avec Pliskova et Garbiñe. “Il n’y a vraiment pas de secret. Je pense que je suis très passionné par ce que je fais, le travail acharné est toujours très important. J’ai une très bonne relation avec mes joueurs. Ayant été dans votre position auparavant, je sais ce qu’ils pensent à tout moment, que Cela me donne un supplément. C’est quelque chose de très important pour ceux qui sont entraîneurs. Les gens savent que je suis un excellent travailleur. Il est essentiel d’avoir la confiance des joueurs. Jusqu’à présent, je réussis avec ce mode d’entraînement. “

Introduction au Temple de la renommée. “Ce sera un grand honneur pour moi. C’est la troisième fois que je lutte pour participer. Il y a des noms incroyables là-bas. Je peux me sentir vraiment complet et épanoui par toutes les réalisations que j’ai accomplies dans ma carrière. J’aime ce que je fais. et ce que j’ai fait dans le passé. Je suis toujours connecté au tennis. “

