Conchita apprécie les options de Muguruza en finale australienne

Conchita Martinez Il devient l’un des entraîneurs les plus prestigieux du monde. La championne de Wimbledon de 1994 a l’occasion ce samedi de voir comment son joueur, son compatriote Garbiñe Muguruza, peut soulever son troisième Grand Chelem. Et l’Aragonais, au-delà de Garbiñe gagnant ou perdant contre Sofia Kenin, a une grande responsabilité dans l’éveil de ce qui était numéro 1 mondial. Conchita a comparu devant les médias pour évaluer cette progression, ainsi que la qualité de son rival de demain.

Sensations tout au long du tournoi. “Eh bien, elle joue très bien. Elle a joué contre deux types de joueurs différents et s’est bien adaptée aux deux. Parfois, il faut être très, très agressif et parfois se défendre contre des joueurs très agressifs, donc il fallait se retenir un peu et ensuite essayer d’être offensif. Sa mobilité a été bonne, donc nous espérons qu’il n’y aura pas d’exception demain, qu’il pourra jouer librement et laisser parler son tennis. “

Qu’a remarqué Conchita lorsqu’elle a commencé à travailler. “J’ai regardé ses coups, sa façon de bouger. Je ne vois que comment la balle sort de sa raquette, comment il bouge, comment il arrive au ballon. Quand il récupère rapidement des balles, tout a l’air bien, c’est quand il joue son meilleur tennis Mais il n’y a pas de secret. Il y a beaucoup de travail derrière cette préparation pour ce tournoi, pour le début de la saison. Nous avons eu une excellente pré-saison. Nous avons travaillé sur de nombreux aspects de votre tennis, de votre forme physique, de tout. Je pense que tout s’est bien passé. “

L’expressivité dont Muguruza a fait preuve tout au long du tournoi. “Eh bien, aide. Aide si tu gagnes des points, non? Tu peux transmettre une émotion positive. Je pense que ça va avec la façon dont elle joue. Elle gagne très bien. Même avec Halep, les points devenaient longs, elle avait assez de patience pour revenir être agressif et finir le point. Bien sûr, si vous gagnez ces points, vous allez les célébrer, vous allez montrer plus vos émotions. “

Le travail effectué en pré-saison, absolument fondamental. “Ce n’est pas qu’une chose. Comme je l’ai dit, nous nous sommes rencontrés, nous avons commencé à travailler dans une pré-saison normale, comme je le ferais avec n’importe qui. Nous avons eu le temps de le faire. C’était un nouveau départ. C’était une nouvelle année. Tout le monde commence à partir de zéro. Vous avez d’oublier les années précédentes. Si vous avez un bon travail derrière vous, vous allez vous faire confiance. Alors c’est ce que nous avons fait, c’était une combinaison de choses. Ce n’est pas seulement une chose. Nous travaillons tout au bon moment. elle avait besoin de plus d’exercice. Nous avons fait plus d’exercice. Nous avons progressivement changé certaines choses. Je la connais bien, donc je sais ce que je veux travailler avec elle, et elle était ouverte. Aucune plainte, travaillant dur. “

Ce qui différencie le meilleur Garbiñe des autres versions plus irrégulières. “Je pense qu’elle a la bonne attitude en ce moment. Elle est très concentrée. J’ai déjà vu ce look lorsqu’elle jouait très bien au tennis. J’aime comment elle est concentrée, comment elle fait tout pour bien dans une bonne situation, pour bien le faire.” , pour bien jouer. Il n’y a aucune garantie que vous gagnerez parce que les autres joueurs sont très bons. Je pense que le tennis s’améliore, il y a beaucoup de compétition, mais je pense qu’elle a la bonne mentalité pour travailler et essayer, bien sûr, de gagner tous les jeu qui joue. J’espère que demain ne fera pas exception. Comme je l’ai dit, il n’y a aucune garantie. “

Kenin, la dernière barrière avant de lever le titre. “C’est une très bonne joueuse. Elle est jeune, elle s’améliore. Je l’ai vue lorsqu’elle a travaillé avec Pliskova. C’est une grande joueuse, une très bonne combattante. Frappez bien la balle, elle est agressive. La clé sera de rester agressive, essayer d’être qui est en charge. Ce ne sera pas facile, mais j’espère qu’il le pourra. “

