Conchita Martínez encourage l’exercice à la maison

Êtes-vous un athlète et à cause du coronavirus, vous ne pouvez pas vous entraîner? L’ancien joueur de tennis espagnol et actuel entraîneur de Garbiñe Muguruza, Conchita Martinez, il vous laisse un message pour que vous puissiez vous entraîner depuis chez vous: “Nous savons que c’est difficile mais nous allons le surmonter ensemble. Je #EntrenoEnCasa parce que je veux que la courbe s’inverse le plus tôt possible. Allez!”, a déclaré Conchita, dans un mouvement qui d’autres athlètes tels que Miguel Induráin, Jennifer Pareja ou Alex Corretja ont rejoint.

Champion du Conseil de Wimbledon, un GRAND, notre @conchitamartinz: «Nous savons que c’est difficile mais nous le surmonterons ensemble. Je #EntrenoEnCasa parce que je veux que la courbe soit inversée dès que possible. Allez !! ” —- ❤️ – # EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/4fhyet8G2s

– CSD (@deportegob) 15 mars 2020

Demain à 11h je vous invite à faire un entraînement physique avec moi depuis chez vous, ce sera en direct depuis mon compte Instagram, il sera dirigé par mon coach qui sera aussi dans le vôtre! Vous inscrivez-vous ??? Ce sera pour tous les publics!

– Alex Corretja (@ AlexCorretja74) 14 mars 2020

