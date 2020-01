Conchita Martínez entre au Hall Temple de la renommée du tennis ＇

Conchita Martínez Il fait partie de ce mardi du ‘Hall of Fame’ du tennis international. L’exténiste espagnol, qui est à Melbourne en tant qu’entraîneur de Garbiñe Muguruza, A reçu cette reconnaissance pour sa carrière professionnelle réussie.

28/01/2020

À 10:42

CET

Le titre de Wimbledon (1994), deux finales du Grand Chelem (Open Australia 1998 et Roland Garros 2009). Il faisait également partie de l’équipe espagnole qui a remporté cinq Coupes de la Fédération (1991, 1993, 1994, 1995 et 1998) et a remporté des médailles olympiques dans trois Jeux différents. Assiettes en Barcelone 1992 et Athènes 2005 et bronze en Atlanta 1996.

L’Oscense, en plus, est devenu le numéro sept mondial dans le classement Wta le 11 janvier 1993. Il a fini par accrocher la raquette à 34 ans le 15 avril 2006.

Avec ce prix, Conchita devient le sixième joueur de tennis espagnol qui fait partie de ce groupe restreint après Manuel Alonso (1977), Manuel Santana (1984), Arantxa Sánchez Vicario (2007), Andrés Gimeno (2009) et Manuel Orantes (2012).

“C’est incroyable. Je suis immensément heureuse de cette reconnaissance et très reconnaissante. C’est un privilège de faire partie de l’histoire du tennis mondial”, a admis l’Espagne sur son compte Twitter personnel.

.