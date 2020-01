Conchita Martínez, présentée au Tennis Hall of Fame

L’ancien joueur de tennis espagnol Conchita Martínez Elle a été choisie pour faire partie du Temple de la renommée du tennis international en raison de sa magnifique carrière. Conchita, actuellement entraîneur de Garbiñe Muguruza, a réussi à être champion à Wimbledon en 1994 et finaliste à l’Open d’Australie en 1998 et à Roland Garros en 2000. La décision est devenue officielle après que Garbiñe a obtenu le laissez-passer pour les quarts de finale de l’Open d’Australie 2020. C’est le deuxième joueur de tennis espagnol à avoir ce mérite après Arantxa Sánchez Vicario. Dans la modalité masculine, nous trouvons Manuel Santana, Manuel Alonso, Manuel Orantes et Andrés Gimeno.

