Conclusions laissées par l’Open Australia 2020 avec Novak Djokovic

Deux semaines d’excitation, de hauts et de bas émotionnels, de surprises positives, de déceptions et surtout de bon tennis, conduisent à une accumulation de sensations qui méritent d’être analysées. Tout ce qui s’est passé dans le Open d’Australie 2020 Cela peut avoir de grandes répercussions sur ce qui se passe pendant le reste de la saison et il est nécessaire d’interpréter une grande partie de ce qui s’est passé et d’essayer de discerner comment il peut influencer à court et à moyen terme le statut du tennis mondial, masculin et féminin. Novak Djokovic et Sofia Kenin Ils quittent Melbourne avec un diplôme sous le bras, mais ils ne sont pas les seuls à être satisfaits de ce qu’ils ont fait. Ce sont les Dix conclusions de l’Open d’Australie 2020.

1. Novak Djokovic et sa détermination à être le meilleur de tous les temps

Démonstration de la puissance et du caractère compétitif d’un homme qui continue d’honorer le tennis avec son niveau de jeu, son attitude et sa constance mentale. Capable d’émerger avec plus de force que jamais dans des situations compliquées, Novak ajoute le 17e titre du Grand Chelem, coupe les airs de rébellion de Thiem et prolonge la domination du Big3, devenant lui-même le meilleur joueur des cinq dernières années.

2. Dominic Thiem, se rapprochant du renversement du Big3

L’Autrichien ne peut plus être considéré comme un simple spécialiste de l’argile, mais comme un candidat à tout pour n’importe quelle surface. Sa progression sur des pistes dures a été constatée et la victoire contre Nadal est un tournant dans son développement professionnel. Il n’est pas fou de penser qu’il peut attaquer un Grand Chelem et partira du signe préféré, derrière Nadal, à Roland Garros.

3. Roger Federer et Rafael Nadal, intangibles des champions perpétuels et niveau de tennis amélioré

Aucun d’eux ne semblait arriver à son meilleur moment physique et de confiance, mais rien ne peut être blâmé. Roger a évité l’échec au bord de l’abîme et a signé une demi-finale méritoire tirant l’expérience et l’esprit gagnant, tandis que les Baléares ont offert un grand tennis dans des duels de demande maximale, mais ont laissé échapper des opportunités devant Thiem lors de la réunion qui a marqué son devenir dans ce Premier Grand Chelem de l’année.

4. Des nouvelles positives inattendues de joueurs appelés à animer le circuit

La capacité de Alexander Zverev Laisser les mauvais sentiments de la Coupe ATP derrière et monter sur les demi-finales pour la première fois de sa carrière est un avertissement pour les navigateurs. Voir aussi Stan Wawrinka rester si compétitif et vérifier comment Milos Raonic retourne à un très bon niveau cela semble une bonne nouvelle pour le circuit. Vous ne pouvez pas ignorer la grande image donnée par Nick Kyrgios, ce qui devrait vous inciter à essayer de jouer avec cette concentration plus de tournois.

5. Les jeunes consommés par la pression et la marge d’amélioration en termes de cohérence

Les grosses déceptions du tournoi se sont matérialisées à Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime. Aucun des trois ne semble avoir atteint la régularité souhaitée, ce qui est logique compte tenu de leur âge, et ils n’ont pas commencé l’année de la meilleure façon possible. Ils devront augmenter leur niveau lors de futures nominations.

6. Sofia Kenin étend la nature imprévisible du tennis féminin

Peu auraient dit au début de l’événement que ce jeune américain gagnerait. Le tennis total et le charisme ont été les ingrédients d’une femme qui voudra se perpétuer dans une élite vraiment chère, dans laquelle il y a beaucoup de candidats pour réussir un triomphe de cette ampleur. Il promet de fortes émotions pour l’avenir.

7. Garbiñe Mugurza profite à nouveau de la piste

Les Espagnols ont récupéré ce tennis dynamique, basé sur la recherche inexorable du coup gagnant et une capacité à transmettre des émotions très remarquables. Son attitude s’est améliorée de la main de Conchita, bien que la meilleure nouvelle soit une mobilité beaucoup plus agile, si nécessaire pour que votre tennis se déroule librement. Il est accroché à l’élite, améliore le classement en regardant dans le top-15 et cherchera à matérialiser son amélioration avec un grand titre.

8. Simona Halep et Ashleigh Barty, seules favorites constantes

La Roumanie et l’Australie redeviennent les joueurs de tennis les plus réguliers dans un paysage intimidant en termes de cohérence des meilleurs au monde. Ce sont deux joueurs dont les styles favorisent un niveau de jeu moyen qui leur permet d’être compétitifs où qu’ils aillent, et bien qu’ils ne puissent pas terminer la tâche avec une fin de rêve, ils doivent quitter l’Australie avec des sentiments positifs.

9. Serena Williams et la peur d’être consommée par l’anxiété

Sonada déçoit l’Américaine dans sa recherche de ce 24e titre du Grand Chelem qui s’étouffe encore et qui peut passer du rêve au cauchemar si les choses continuent comme ça. Serena voit comment le niveau moyen du circuit monte et elle n’en vaut pas la peine avec une bonne performance, mais doit être à 100% de ses possibilités, chose difficile à 38 ans et ayant été mère.

10. Cori Gauff continue d’étonner et de défier la logique

C’est la grande illusion du monde du tennis. Qu’à l’âge de 15 ans, il ait pu à nouveau, lors de son troisième Grand Chelem, remporter deux matchs et exciter tous les fans avec son tennis et son attitude, est une preuve irréfutable qu’il est appelé à entrer dans l’histoire.

Deux semaines passionnées ont vécu à Melbourne, où le monde du tennis a montré sa générosité avec des gestes à retenir pour venir en aide aux personnes touchées par les incendies. Le tournoi a pu se développer normalement et a battu des records en termes de fréquentation, augmentant ainsi l’impact médiatique d’un sport confronté à des moments clés de son histoire. Il a fini Open d’Australie 2020, mais le tennis continue.

.