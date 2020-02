Confiant Gael Monfils veut poursuivre des titres majeurs et se classer dans le top-5

Connu pour son athlétisme et ses capacités acrobatiques sur le terrain, Gael Monfils n’a jamais été un joueur sur lequel compter dans des matchs importants, perdant trop de finales ATP et ne montrant pas son meilleur tennis contre les rivaux d’en haut.

Atteignant au moins un match de championnat par saison depuis 2005, Gael n’a remporté que huit titres avant la saison 2020, améliorant ce décompte avec des couronnes consécutives à Montpellier et à Rotterdam au cours des deux dernières semaines. Avec l’élan porté par la victoire à domicile, Gael est venu à Rotterdam en tant que champion en titre et a remporté dix sets consécutifs pour gagner 500 points et devenir le troisième meilleur joueur de la saison jusqu’à présent derrière Novak Djokovic et Dominic Thiem.

Dimanche, Gael a battu Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4 contre Felix Auger-Aliassime en une heure et 26 minutes, face à seulement deux occasions de pause et se faisant casser une fois. Cela n’a pas suffi pour que Felix reste en lice, le Canadien perdant près de la moitié des points dans ses matchs et subit quatre pauses des 11 occasions offertes à Monfils.

Le joueur le plus expérimenté avait 15 gagnants et 14 erreurs non forcées, contrôlant le rythme et profitant de plus de 30 erreurs non forcées d’Auger-Aliassime qui n’a pas pu trouver la gamme ou l’endroit ouvert pour tirer les gagnants.

Le jeune a lancé l’action avec un as, repoussant trois occasions de pause au troisième match pour rester du côté positif du tableau de bord jusqu’au cinquième match lorsque Monfils a attrapé quatre points consécutifs au retour pour se placer devant après un vainqueur du revers.

Felix a raté une occasion de retirer la pause lors du prochain match lorsque son coup droit est tombé large, subissant une autre pause dans le septième match suite à un coup droit lâche et scellant le premier match avec un vainqueur de service lors du prochain match pour un 6-2.

Le Canadien a envoyé un autre coup droit longtemps au début du deuxième set pour perdre le service par amour, manquant un autre coup droit au cinquième match pour donner une double pause à Gaël et le rapprocher de la ligne d’arrivée. Auger-Aliassime a repoussé quatre balles de match dans le huitième match pour reculer d’une pause et prolonger l’action avant que Monfils décroche un vainqueur de service à 5-4 pour une prise à 15 et des titres consécutifs lors d’un swing en salle.

“C’est une sensation incroyable pour la première fois de défendre le titre et de jouer sur une note positive au cours des semaines consécutives”, a déclaré Monfils. “C’est un sentiment différent que je n’ai jamais éprouvé au cours de ma carrière, donc je suis reconnaissant.

J’étais classé sixième par le passé et maintenant je veux entrer dans le top 5 pour la première fois. De plus, je voudrais atteindre la finale lors d’un autre événement Masters 1000 et peut-être pour la première fois remporter le titre à ce niveau. Le rêve est de gagner un Grand Chelem et c’est pour cela que je m’entraîne et que je joue.

C’est difficile mais je crois qu’un jour, j’aurai peut-être la chance d’en gagner un. J’ai joué au tennis passif contre Felix, choisissant beaucoup de défendre. Je savais, physiquement, qu’il serait difficile pour lui de passer par moi. Cette tactique a bien fonctionné pour moi et j’ai également bien servi à faire la différence. ”