Confirmation du championnat des finales de la Coupe Davis: l’Équateur, la Suède, la Hongrie, la République tchèque et l’Autriche réservent leurs premiers billets

L’Équateur, la Suède, la Hongrie, la République tchèque et l’Autriche participeront pour la première fois à la finale de la Coupe Davis alors qu’ils ont rejoint l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis et la Croatie lors du tournoi 2020.

L’Espagne, championne en titre, le Canada finaliste en 2019, la Grande-Bretagne et la Russie, les demi-finalistes de l’année dernière, et la Serbie et la France, des jokers, étaient déjà assurées d’avoir une place dans le tirage au sort pour l’événement de cette année à La Caja Magica à Madrid.

Des puissances traditionnelles, l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis et la Croatie se sont jointes à eux lors du tirage au sort pour se qualifier aux côtés des nouveaux finalistes Équateur, Suède, Hongrie, République tchèque et Autriche.

Rendez-vous aux @DavisCupFinals!

🇪🇸 Espagne

🇬🇧 Grande-Bretagne

🇨🇦 Canada

🇷🇺 Russie

🇫🇷 France

🇷🇸 Serbie

🇭🇷 Croatie

🇭🇺 Hongrie

🇨🇴 Colombie

🇦🇺 Australie

🇮🇹 Italie

🇩🇪 Allemagne

🇰🇿 Kazakhstan

🇨🇿 République tchèque

🇦🇹 Autriche

🇪🇨 Equateur

🇸🇪 Suède

🇺🇸 États-Unis pic.twitter.com/sqKOzRyq52

– Coupe Davis (@DavisCup) 8 mars 2020

L’Équateur a remporté une victoire 3-0 sur le Japon, qui était sans Kei Nishikori en raison d’une blessure et le numéro 48 mondial Yoshihito Nishioka qui n’a pas voyagé à cause du coronavirus.

L’Autriche a battu l’Uruguay 3-1 alors qu’Oliver Marach et Jurgen Melzer ont devancé les hôtes 2-1 avant le match nul avant que Dennis Novak ne scelle leur billet avec une victoire en trois sets sur Pablo Cuevas.

La Suède, sept fois vainqueur de la Coupe Davis, s’est qualifiée pour la finale alors que Mikael Ymer, 21 ans, venait d’un set down pour battre Alejandro Tabilo 3-6, 7-5, 6-3 pour donner à son équipe une victoire 3-2 sur le Chili.

La Hongrie, quant à elle, a devancé la Belgique 3-2 et la République tchèque a gagné 3-1 sur la Slovaquie.

En ce qui concerne les poids lourds, l’Allemagne a battu la Biélorussie 4-1, l’Australie a remporté 3-1 sur le Brésil, l’Italie a remporté une victoire 3-1 sur la République de Corée et les États-Unis ont battu l’Ouzbékistan 3-0.

Jouant dans leur dernier match de Coupe Davis, les jumeaux Bob et Mike Bryan ont donné aux États-Unis une avance inégalée de 3-0 en battant Sanjar Fayziev et Denis Istomin 6-3, 6-4 en double.

