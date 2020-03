Conséquences des reports des Jeux Olympiques espagnols de tennis

Il est choquant de penser aux résultats de la pandémie mondiale de coronavirus. Que certains Jeux olympiques Ils sont reportés est quelque chose qui ne s’est jamais produit dans un contexte de non-guerre, donc il y a beaucoup de questions qui envahissent l’esprit des fans sur la façon dont cette décision peut influencer le tennis. Rappelons tout d’abord les critères de classement de l’événement olympique, revus en détail dans cet article et qui, grosso modo, peuvent se résumer par le fait que la 56e du classement Ils obtiendraient la place, tout en gardant à l’esprit qu’aucun pays ne peut avoir plus de six représentants, en comptant le double, il est donc généralement établi comme chiffre standard le les quatre premiers de nations comme l’Espagne, la France ou les États-Unis, avec beaucoup de présence parmi les meilleurs.

21/06/2019 01:06

Avec un an avant la coupe qui choisira les 64 joueurs de tennis choisis et choisis, nous décomposerons les critères de sélection dont les joueurs ATP et WTA ont besoin.

Continuer à lire

A cette époque, avec le classement gelé, dans le tournoi individuel masculin, le classement espagnol serait Rafael Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño et Albert Ramos. Attendre un an incitera les autres candidats à se rendre un dernier hommage, comme les anciens combattants. Fernando Verdasco et Feliciano Lópezou quel jeune Alejandro Davidovich essayez de gagner des positions. Quant au tournoi féminin, le seul classé en ce moment aurait été Garbiñe Muguruza car Carla Suarez il y en avait 68 dans le monde. Cependant, ce report a été un coup dur pour les îles Canaries dans le cas où elle avait envisagé la possibilité d’aller à Tokyo, car avec de bons tournois au redémarrage, si cela se produisait, elle aurait pu choisir de filtrer entre les 56 mieux. Les Canaries ont annoncé leur retrait du tennis professionnel pour la fin de la saison, bien que peut-être que s’il n’était plus joué, il pourrait prolonger sa carrière jusqu’à l’année prochaine.

Assister aux doubles, Marcel Granollers il serait le seul joueur national de tennis à entrer directement, ce qui laisserait une place libre. Feliciano López, actuellement en 61e place, il serait sûrement ravi de débuter à Tokyo en 2021, il faudra donc faire attention à son évolution en simple comme en double. En ce qui concerne les doubles féminins, juste Sara Sorribes votre présence serait garantie par le classement. En tout cas, il faut rappeler que les variables en double sont remarquables puisque les dix premiers mondiaux peuvent choisir leur partenaire, quelle que soit leur classification.

Concernant Raphael Nadal, il semble impossible de penser comment l’année prochaine pourrait se produire, mais il semble évident que pour un joueur comme lui, il est impératif d’avoir un horaire clair à proximité d’une épreuve olympique afin qu’il puisse performer à son meilleur niveau. Les Baléares atteindront l’événement olympique à l’âge de 35 ans, un record qui montre sa formidable longévité et que si cela lui permettait de rivaliser avec des garanties, il réaffirmerait sa place dans l’Olympe des dieux du sport. Si quelque chose est clair, c’est que la course pour Jeux olympiques de Tokyo 2021 Il méritait la possibilité de terminer des mois de tournois normalement, et ce sera le cas dans la dernière partie de cette année et la première moitié de la suite.

.