Contrôles antidopage ATP et WTA

Combien contrôles antidopage Au niveau international, les joueurs ATP passent-ils? Et combien de joueurs WTA? Les meilleurs joueurs du monde passent-ils plus de contrôles? Oui, les professionnels passent de nombreux contrôles antidopage chaque saison. Federer, Nadal ou Djokovic ont passé plus de 20 contrôles en 2019 seulement, des chiffres très similaires à ceux que Naomi Osaka ou Ash Barty ont subis. Nous connaissons le total des contrôles que les joueurs ont passés en 2018 et 2019.

Joueurs avec plus de 15 tests * en 2018 et 2019.

Hommes et femmes Total, en compétition et hors compétition.

(* tests au niveau international; les chiffres n'incluent pas les tests qui peuvent avoir été effectués au niveau national)

La relation inclut des joueurs avec plus de 15 contrôles dans chacune des deux saisons, bien qu’il y ait presque tous les 100 premiers des deux circuits. Saisie complète des informations, c’est Hyeon Chung, la joueuse de tennis qui a passé le plus de contrôles de dopage au cours des deux derniers parcours, malgré des blessures depuis un certain temps. La possibilité que des joueurs inactifs en raison d’une blessure abusent d’un certain médicament pourrait expliquer les raisons pour lesquelles le sud-coréen a été testé à plusieurs reprises.

Jan Lennard-Struff et Kei Nishikori étaient les deux autres joueurs qui ont passé plus de contrôles au cours des deux dernières saisons. Deux joueurs de tennis espagnols, Albert Ramos et Robert Ramos, vont bientôt rejoindre Dominic Thiem, aux 6e et 7e places. Les articles 4 et 5 ci-dessous apparaissent deux des grands favoris de chaque grand titre. À la 11e place apparaît le nom de Roger Federer, avec 49 contrôles antidopage au cours des deux dernières années (29 en 2019 et 20 en 2018). De son côté, Nadal, dans le prochain billet, a subi les mêmes tets que Roger (29 + 20). Novak Djokovic apparaît ci-dessous, avec 24 + 21.

Dans le circuit féminin, la joueuse, de loin, qui a réussi le plus de tests est l’Allemande Julia Goerges, avec 60 (30 + 30), suivie de Karolina Pliskova et Ekaterina Alexandrova. Parmi les vainqueurs du Grand Chelem, le premier à apparaître est Ashleigh Barty, en 4ème position, avec 29 + 21. À la 10e place, Naomi Osaka, avec 21 + 27. Simona Halep, avec 47, ou Mugurza avec 42, a également subi plus de 20 par saison.

La relation d’information distingue les contrôles à l’intérieur de votre pays (IN) et à l’extérieur de votre pays (OUT), comme on peut le voir dans les informations spécifiques des joueurs de tennis et des joueurs de tennis américains:

Joueurs américains les plus testés au cours des deux dernières années: tests ITF + USADA

