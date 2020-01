Controverse concernant les billets de Roger Federer et Rafael Nadal à l’exposition du Cap

Il y a une controverse concernant un don de billets pour le match d’exhibition entre Roger Federer et Rafael Nadal au Cap en février. Les billets pour le match d’exhibition ont été vendus en dix minutes lors de leur mise en vente l’année dernière.

«Le match en Afrique» est la première fois que Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, disputera un match en Afrique subsaharienne. Tous les bénéfices du match serviront à soutenir l’éducation des enfants en Afrique.

Il y aura également un match pro de célébrité en double entre Roger Federer et Bill Gates contre Rafael Nadal et Trevor Noah avant le choc Federer-Nadal. Actuellement, il y a une compétition organisée par Steadfast Africa où le gagnant obtiendrait deux billets mais maintenant il semble y avoir une incertitude concernant la légitimité de la compétition.

Selon The South African, Nicholas Sadleir a déclaré avoir reçu “une lettre légale pour dire que le concours était contraire aux règles relatives aux billets” et que Steadfast Africa insiste dans le processus de contestation. Dans le cadre du concours initial, l’agence de voyages a offert un prix de deux billets pour le match qui se tiendra au Cape Town Stadium, qui comprenait également un séjour de deux nuits dans un hôtel haut de gamme au bord de l’eau.

La compétition devait se dérouler jusqu’au 24 janvier; avec le gagnant étant annoncé vendredi. Dans un communiqué de presse de la Fondation Roger Federer, Federer avait déclaré: “Je vais jouer dans le pays d’origine de ma mère contre mon rival et ami le plus coriace Rafa Nadal.

Nous partageons non seulement l’amour pour le tennis mais aussi pour la bonne cause de donner aux enfants un meilleur départ dans l’éducation et dans la vie. Je me sens privilégié d’avoir d’autres philanthropes de premier plan à bord pour divertir des millions de personnes dans le stade et à la télévision.

Ce sera un moment unique pour ma famille et moi ». Rafael Nadal a également déclaré qu’il avait hâte de jouer contre Federer au Cap. «Roger et moi avons partagé tant de moments magiques sur et en dehors du terrain.

Voyager avec lui au Cap et jouer au profit des enfants est quelque chose qui me passionne beaucoup. Ce sera ma première fois dans la région avec Roger comme guide touristique – ce sera amusant ».