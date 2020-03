“Convaincre Roger Federer de jouer la Coupe Davis est impossible”

Après le tirage au sort des finales de la Coupe Davis, son directeur, Albert Costa, est passé par le T4 de Radio MARCA et a bavardé avec Vicente Ortega. L’Espagne partage son groupe avec la Russie et l’Équateur. Le concours aura lieu en novembre.

L’année dernière, l’Espagne a remporté le titre, battant le Canada en finale. Il s’agissait du premier titre de la Coupe Davis de l’équipe espagnole depuis 2011 et de leur sixième titre de la Coupe Davis au total. Rafael Nadal a été nommé le joueur le plus utile du tournoi après avoir remporté ses huit matchs.

Le groupe dans lequel l’équipe espagnole est tombée est très intéressant. L’Espagne et la Russie sont deux équipes très puissantes, tandis que l’Équateur est une nouvelle équipe, qui est maintenant entrée dans le groupe mondial et a été une véritable surprise. Je pense que c’est un groupe solide “- Costa a déclaré dans une longue interview.

Sur Roger Federer: “Convaincre Federer de disputer les finales un an avec la Suisse est une mission impossible. Cette année il ne peut plus car son équipe n’est pas qualifiée, mais pour le futur nous n’arrêterons pas d’essayer.”

Concernant le coronavirus, il a ajouté: “Je suis préoccupé par la situation. Nous vivons un moment historique mais nous devons regarder vers l’avenir. Aujourd’hui, le tirage au sort de la finale a eu lieu et nous espérons qu’en novembre il pourra se jouer normalement”.

À la suite de la récente annulation de l’Open BNP Paribas à Indian Wells, les événements ATP Tour concernés sont l’Open de Miami présenté par Itau, le Championnat américain de terre battue Fayez Sarofim & Co US à Houston, le Grand Prix Hassan II à Marrakech, le Rolex Monte -Carlo Masters, l’Open de Barcelone Banc Sabadell et l’Open de Hongrie à Budapest.