Cordes de tennis pré-étirées – PeRFect Tennis

Si vous regardez l’étiquette d’instructions de cordage dans l’image ci-dessus, vous verrez que ce jour-là, Roger Federer a demandé que ses cordes principale et croisée subissent un processus appelé pré-étirement.

Mais quel est ce processus et quels en sont les avantages? Y a-t-il des points négatifs? Tous les pros ont-ils leur corde pré-étirée? Devriez-vous dire à votre limon de pré-étirer vos cordes la prochaine fois? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Que signifie les cordes de tennis pré-étirées?

Le pré-étirement fait référence à la pratique de l’étirement d’une corde de tennis avant de commencer à enfiler une raquette avec.

Plutôt que de simplement couper la corde de la bobine, de l’enfiler dans le premier trou d’œillet et de commencer à tirer la tension avec la machine à corder, le pré-étirement signifie que vous appliquez une certaine tension à la corde pour changer ses propriétés.

La raison pour laquelle les cordes sont parfois pré-étirées est de ralentir la perte de tension initiale qui se produit dès qu’une raquette est enfilée.

Toutes les cordes de tennis ont un certain niveau d’élasticité, donc en les étirant au préalable, vous enlevez essentiellement l’élasticité de la corde, ce qui entraînera moins de perte de tension à travers le lit de la corde au fil du temps

Ceci est utilisé pour que votre lit de cordes maintienne une sensation constante tout au long de la durée de vie des cordes. Une baisse significative de la tension (par une perte de tension) peut affecter la précision de vos tirs, ce qui dans le jeu professionnel où les marges sont petites peut faire la différence entre gagner et perdre.

Comment pré-étirer les cordes de tennis

Il existe deux façons de pré-étirer une corde de tennis:

La première est la méthode de la vieille école qui consiste à boucler la chaîne autour d’un objet fixe comme une poignée de porte, à marcher de l’autre côté de la pièce avec les deux extrémités de la chaîne jusqu’à ce qu’elle soit sous tension et à utiliser votre poids corporel pour l’étirer. Assurez-vous simplement que c’est un objet assez rond qui ne pliera pas ou ne coupera pas la chaîne.

La seconde consiste à utiliser la fonction de pré-étirement que l’on trouve sur plusieurs cordeuses modernes. Cette fonction intégrée vous permet de tirer les cordes à une tension plus élevée avant de descendre à votre tension préférée. Vous pouvez ensuite bloquer, tisser la chaîne suivante et pré-étirer à nouveau.

La fonction de pré-étirement sur ces machines peut généralement être réglée pour tirer à un pourcentage fixe au-dessus de la tension souhaitée.

Par exemple, si vous définissez un pré-étirement de 10% sur la machine et que vous souhaitez enfiler votre raquette à 50 lb, la machine tirera d’abord la corde à 55 lb (10% au-dessus de 50 lb) avant de la réduire aux 50 lb désirés.

Cela rend la chaîne moins élastique et, avec un bon nœud de liaison (je préfère le nœud Parnell), elle devrait aider à réduire la perte de tension.

Vous pouvez également obtenir un effet similaire sur les cordes à manivelle ou à poids réduit. Cependant, le processus de pré-étirement est légèrement différent.

De nombreux longerons utilisant une machine à manivelle choisiront de pré-étirer en tirant deux fois la tension. Cela signifie qu’ils tirent la tension réglée, relâchent la corde, puis la tirent à nouveau. Vous pouvez régler manuellement la tension avant chaque traction, mais en considérant que cela se fait en ajustant un ressort; c’est à la fois fastidieux et facile à oublier entre chaque tirage de corde.

Les limons utilisant une machine à poids tombant tirent généralement la tension une fois, mais laissent le poids appliqué à la traction pendant une durée spécifiée.

Quel est le meilleur: traction à la machine ou pré-étirement manuel?

Pour ce qui est mieux, je ne pense pas qu’il y ait une bonne ou une mauvaise réponse.

Pour éliminer l’élasticité, le pré-étirement de la machine est plus efficace car il tire une tension accrue sur une zone plus courte de la corde, immédiatement avant que la corde ne soit à nouveau tirée à la tension correcte.

Cependant, pour rendre la corde plus confortable à travailler (réduire la mémoire de la bobine) et appliquer un pré-étirement, la méthode manuelle fait un meilleur travail.

Je préfère la méthode manuelle car elle rend l’intestin naturel plus facile à enfiler et votre poids corporel fait assez bien le pré-étirement. C’est également la méthode utilisée par les limons de Roger Federer, Priorité 1.

Quant à ce que vous devriez choisir, je dirais que si vous cherchez à réduire considérablement la perte de tension ou si vous voulez une sensation de corde plus morte, l’utilisation du pré-étirement de la machine est une bonne option.

Si vous voulez simplement réduire la vivacité d’une corde en boyau naturel et lui donner un peu de pré-étirement, la boucle autour d’un objet est très bien. Plus vous mettez de poids et de muscle dans la corde, plus elle est tendue.

Pourquoi certains joueurs demandent-ils un pré-étirement?

La perte de tension n’est généralement pas une préoccupation majeure pour les joueurs professionnels car ils raquettent leurs raquettes si fréquemment et jouent avec eux quelques heures seulement après avoir été fraîchement cordés.

Cependant, une raquette commence à perdre de la tension dès qu’elle est hors de la machine à corder, et pour les joueurs qui veulent cette sensation de tension ultra-cohérente, alors le pré-étirement est un moyen de minimiser la perte de tension.

L’autre raison pour laquelle certains joueurs opteront pour un pré-étirement (généralement 10%) est qu’ils préfèrent le sentiment légèrement amorti que les cordes offrent à une tension plus élevée.

Prenez, par exemple, Venus Williams, qui a été connue pour enchaîner jusqu’à 80 lb, avec un pré-étirement de 10%. Elle aime cette planche comme un lit à cordes parce que les cordes ont perdu une partie de leur élasticité.

Quant à Federer, dans l’image principale de ce post, il a demandé que ses cordes principales (boyau naturel) et ses cordes croisées (polyester) soient pré-cordées.

En règle générale, Federer n’a que son réseau pré-étiré, donc je ne sais pas pourquoi cela a changé pour la Laver Cup. Les conditions à l’intérieur, le temps accumulé avant qu’il n’utilise la raquette et juste une préférence personnelle le jour donné pouvaient tous jouer un rôle.

La préférence habituelle de Federer pour le simple fait de pré-étirer son alimentation principale sera pour le maintien de la tension et peut-être pour toujours réduire légèrement la vivacité de l’intestin naturel.

En termes d’estimation approximative, je dirais qu’environ 40 à 50% des joueurs demanderont un pré-étirement.

Aucune des salles de cordage du tournoi n’offre de pré-étirement comme option par défaut, il appartient donc aux joueurs de le demander à côté de tout autre réglage non standard requis, comme l’utilisation de la méthode de cordage dans le monde entier, 2 nœuds au lieu de 4, des blocs d’alimentation ou de la chaîne économiseurs qui ne font pas partie de la configuration par défaut de la salle de cordage.

Existe-t-il des types de chaînes que vous ne devriez pas pré-étirer?

L’idée générale est que les cordes en polyester pré-étirées ne sont pas recommandées. Vous prenez une chaîne qui a déjà peu d’élasticité et la rendez encore moins.

Bien que cela ait un avantage sur le maintien de la tension (les cordes poly perdent plus rapidement la tension), vous enlevez une partie de la jouabilité de la corde et réduisez également sa durée de conservation globale dans la raquette.

D’après mon expérience, les cordes en polyester à haute tension (ou pré-étirées) disparaîtront plus rapidement. Étant donné qu’ils ne durent pas longtemps de toute façon, je ne vois pas l’avantage.

Pour les joueurs récréatifs, je ne pense pas que cela ait trop de sens non plus. Il est assez rare que votre joueur de club moyen frappe la balle assez gros pour voir de nombreux avantages du polyester dans son état normal, donc le rendre encore plus mort par pré-étirement n’est pas une décision logique.

Pourtant, de nombreux joueurs demandent que leurs cordes en polyester soient pré-étirées. Quant au raisonnement, c’est une combinaison de vouloir augmenter le maintien de la tension et de profiter de cette sensation ultra morte qui leur permet de prendre des coupes massives sur la balle tout en trouvant le terrain.

Pourquoi les cordes pré-étirent-elles parfois les cordes?

Même si un joueur n’a pas demandé de pré-étirement, ou si vous enfilez vos propres raquettes mais que vous ne voulez pas faire un pré-étirement complet, il peut être bénéfique d’étirer légèrement la corde pour faciliter le travail.

Lorsque les cordes sortent d’une bobine, elles ont une mémoire de bobine qui les rend plutôt ennuyeuses à manipuler et plus susceptibles de se plier, ce qui est mauvais pour la chaîne.

Chaque fois que je ficelle ma raquette, j’ai tendance à donner à toutes les cordes un pré-étirement très léger en les bouclant autour d’une poignée de porte et en les tirant fermement pour réduire ces bobines et les rendre plus faciles à enfiler.

Cela a peu ou pas d’effet sur la jouabilité de la corde car je n’applique pas une tonne de poids, mais cela facilite le travail et réduit le risque de plis qui peuvent entraîner une rupture prématurée d’une corde.

Devez-vous pré-étirer vos cordes?

Comme la plupart des raquettes, le pré-étirement est purement une préférence. De nombreux pros le font par habitude, car c’est probablement ce que leurs entraîneurs ont suggéré lorsqu’ils ont commencé à jouer le jeu à un niveau plus sérieux.

Donc, même s’il vaut la peine de tester si vous sentez que la perte de tension affecte votre jeu, je recommande qu’au lieu de pré-étirer, enfilez simplement votre raquette quelques livres de plus que la tension souhaitée.

Prétirez-vous vos cordes de tennis? Si oui, pourquoi le faites-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires.