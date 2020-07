Corentin Moutet appelle Stefanos Tsitsipas le «père» stupide après un échange houleux

Au milieu de ces journées sans tennis, l’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, a imaginé un événement de tennis fascinant appelé Ultimate Tennis Showdown. L’événement se déroule dans son académie à Nice, en France, et les dix meilleurs joueurs Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas participent au tournoi.

Dimanche, le dieu grec Tsitsipas jouait contre Corentin Moutet et le duo s’est livré à un échange houleux au milieu du match.

Comme les règles du tournoi permettent un coaching sur le terrain et des acclamations fortes. Au milieu de l’un des rassemblements, le père de Tsitsipas, Apostolos Tsitsipas, prononçait quelques mots pendant que Moutet servait. Il ne faisait qu’encourager son fils Stefanos, mais Corentin était agacé.

Corentin Moutet

La querelle entre Corentin Moutet et Stefanos Tsitsipas

Cet acte est arrivé à contrarier le Français, après que Moutet a échangé des coups avec le garçon grec Tsitsipas sur le terrain en raison de l’interruption. À UTS, les joueurs parlent aux commentateurs du match pendant les changements et au cours de cette conversation, Moutet a mentionné que le père de Stefanos le «faisait chier».

«Stefanos est un bon gars, mais son père est stupide. Tout le monde pense qu’il est stupide. Il me gonfle. Il parle tout le temps quand je sers. Il me gonfle. Il n’est pas respectueux. Il ne pense qu’à lui », a déclaré Moutet aux commentateurs du match.

Cependant, Stefanos, numéro six mondial, a déclaré que ce n’était pas grave, son père l’encourageait. Mais son adversaire trouvait cela dérangeant. En réalité, son père n’a pas l’intention d’interrompre entre les points.

Cela a rapidement dégénéré 😳 Comme si la tension n’était pas assez élevée… # UTShowdown pic.twitter.com/ACdSYYZVE1 – UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) 5 juillet 2020

À la fin de la bataille dramatique, le joueur le mieux classé du tournoi Tsitsipas détenait un record de victoires à 7-1 à l’UTS.

En 2020, Tsitsipas a remporté son premier titre de la saison à Marseille. Il était le champion en titre du tournoi et, heureusement, il a également saisi la couronne cette année. Plus tard, il a également défendu sa place de finaliste à Dubaï et a annoncé que la tournée avait été suspendue.

