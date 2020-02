Corentin Moutet bat Guido Pella. Cristian Garin et Pablo Cuevas gagnent

Le 3e tête de série, Cristian Garin, a pris un joker pour entrer dans le match nul à Cordoue après un début de saison difficile, battant Attila Balazs 6-3, 6-0 en 68 minutes pour s’assurer la place dans les quarts. Le Chilien n’a perdu que huit points derrière le tir initial, ne faisant jamais face à un point de rupture et augmentant la pression de l’autre côté du filet que Balazs n’a pas pu supporter, faisant face à pas moins de 16 chances de pause et donnant cinq fois le service pour se retrouver dans devant la porte de sortie.

Garin a forgé l’avantage avec des pauses dans les matchs cinq et neuf dans le premier set, perdant à peine un point derrière le tir initial dans le set numéro deux et offrant trois pauses pour un bagel et une journée facile au bureau. Dans le meilleur match de la journée, le jeune Français Corentin Moutet a décroché la 2e tête de série Guido Pella 6-7, 7-5, 6-3 en trois heures exténuantes, avançant dans le deuxième quart de finale de la saison après Doha où il a concouru pour le premier titre ATP.

Corentin a gagné sept points de plus que Guido, subissant cinq pauses et brisant l’Argentin sept fois sur dix chances de franchir la ligne d’arrivée en premier malgré le fait que Pella ait servi pour la victoire dans le set numéro deux. Le joueur à domicile avait un avantage de 5-3 dans le premier match, gaspillant un point de consigne et permettant à Moutet de remonter et d’atteindre un bris d’égalité que Gudo a remporté 7-4 avec un vainqueur de la volée après plus de 70 minutes de jeu.

Le Français a pris les devants 4-0 dans le set numéro deux avant que Pella ne décroche cinq matchs de suite, servant la victoire à 5-4 et s’éloignant de deux points de la ligne d’arrivée. Néanmoins, Corentin a retiré la pause pour égaliser le score à 5-5, assurant une autre pause dans le 12e match pour établir le set décisif après plus de deux heures et demie de bataille passionnante.

Porté par cet élan, Moutet a produit quatre prises solides comme le roc dans le set final et a pris une pause dans le quatrième match après une double faute coûteuse de Pella, repoussant une chance de pause à 5-3 avec un vainqueur de drop shot et scellant l’affaire avec un gagnant de service deux points plus tard pour rester sur le parcours du titre.

Le sixième tête de série, Pablo Cuevas, a battu Gianluca Mager 6-7, 7-6, 6-1 en deux heures et 19 minutes, surmontant un déficit de 7-6, 5-3 et dominant dans le décideur pour le premier quart de finale depuis Kitzbühel. été. Mager a perdu deux points de set dans le dixième match de l’ouvreur, en restant concentré et en le refermant dans le tie-break avant d’ouvrir l’écart de 5-3 dans le set numéro deux.

En l’absence d’erreurs, Pablo a fait une pause dans le dixième match pour rester en vie, prenant le bris d’égalité 7-2 et ramenant le set final à la maison en 20 minutes avec trois pauses pour passer au tour suivant. Andrey Martin et Carlos Taberner se sont battus pendant deux heures, la Slova réussissant un triomphe 6-3, 7-6 pour se retrouver dans les huit dernières.

Martin a repoussé les quatre chances de pause et a volé le service du rival une fois dans le premier match, convertissant la troisième balle de match au deuxième set tie-break pour éviter plus de temps sur le terrain et préserver l’énergie pour le prochain affrontement contre Moutet vendredi.