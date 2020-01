Corentin Moutet en tête de Stan Wawrinka pour affronter Andrey Rublev

Corentin Moutet, âgé de 20 ans, participera à la première finale de l’ATP après un triomphe de 3-6, 7-5, 6-3 sur la tête de série Stan Wawrinka en quelques heures. Un qualifié classé 81e a servi à 76% et a perdu 17 points en 15 matchs avec service, ne permettant à Stan qu’un point de rupture et produisant un affichage de service incroyable dans les sets deux et trois pour laisser le rival plus expérimenté derrière lui et avancer dans le match pour le titre.

Menant 6-3, 5-5, Wawrinka était sur le point de triompher mais ce n’était pas pour lui, perdant du terrain dans les phases finales du deuxième set et manquant une chance de se battre pour le trophée. Le Suisse a repoussé trois occasions de pause dans le tout premier match du match pour éviter un revers précoce, volant le service du jeune avec un vainqueur en crosscourt au quatrième match pour se déplacer 3-1 devant.

Tirant de tous les cylindres, Stan a tenu à 15 avec un gagnant de service pour confirmer l’avantage, exécutant 5-2 devant avec un autre service en plein essor et clôturant le set avec quatre gagnants au neuvième match pour un 6-3 après 32 minutes.

Augmentant son niveau dans le set numéro deux, Moutet n’a donné que cinq points en six matchs de service et Stan n’a pas pu suivre ce rythme, défendant deux chances de pause au quatrième match avant de subir une pause à 5-6 suite à une terrible erreur de coup droit qui coûterait lui beaucoup.

Avec l’élan de son côté, Corentin a également navigué dans ses matchs de service dans le décideur, tenant amoureux d’un coup droit au premier match et en déchirant un autre lors du match suivant pour casser le service de Stan et passer 2-0.

Le Suisse a également dû jouer contre deux points de rupture lors du quatrième match, les sauvant mais ne pouvant pas causer de dégâts au retour, permettant à Corentin de sceller l’affaire avec un coup droit sur la ligne gagnante du neuvième match pour son premier Finale ATP.

La deuxième tête de série Andrey Rublev a connu une journée plus détendue au bureau, battant un autre jeune Miomir Kecmanovic 6-3, 6-1 en 53 minutes pour la place dans la cinquième finale ATP. Le Russe a explosé dix as et n’a perdu que neuf points en huit matchs de service, gardant les Serbes à l’écart des chances de pause et volant la moitié des points de retour pour saisir quatre pauses et marcher en un rien de temps sur la ligne d’arrivée.

Andrey a décroché un vainqueur du revers pour assurer une pause dans le deuxième match et c’était tout ce dont il avait besoin pour fermer le premier match avec un coup droit à 5-3 après 29 minutes. Incapable de changer le cours du match, Miomir a inscrit un coup droit pour subir une pause au début du deuxième set, s’inclinant 4-1 après un revers du vainqueur d’Andrey lors du cinquième match.

De retour à 5-1, Rublev a renvoyé un autre vainqueur du coup droit pour mériter la troisième pause du set et se lancer dans le match pour le titre samedi, dans l’espoir d’une performance similaire contre Moutet également.