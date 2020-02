Corentin Moutet: “Je ne tolérerai plus ce genre de commentaire”

La défaite inscrite dans les quarts de finale de l’ATP 250 de Cordoue a marqué un avant et un après dans la course française Corentin Moutet. Le Français depuis ce tournoi a connu deux défaites consécutives au premier tour dans les tournois de Buenos Aires et Rio de Janeiro. En raison de cette mauvaise série de résultats et des insultes et menaces qu’il reçoit via les réseaux sociaux, Moutet a décidé d’éliminer le réseau social de Twitter.

Abandon du réseau social de twitter: “Je ne suis pas du genre à me plaindre de ces choses, mais j’ai déjà atteint une limite. Ces dernières semaines, j’ai rencontré des gens qui ne sont pas amicaux et qui vont vous faire du mal comme ils le peuvent, que ce soit par des insultes, des commentaires” ou des mots très durs que les gens ne voudraient jamais entendre. Pour cette raison, j’ai décidé de me retirer de Twitter et d’échapper à cette réalité négative. “

Les parieurs, responsables de beaucoup de ces insultes: “Je m’en fiche s’ils m’insultent, mais … ma famille? Ils font semblant de me faire du mal et savent où attaquer. Les parieurs misent sur ma victoire, mais je n’ai jamais promis de gagner. Quand je perds ou ne répondent pas à leurs prévisions ils m’envoient beaucoup de messages comme celui-ci. Je me suis inscrit sur Twitter pour partager ma vie quotidienne avec les fans et suivre des collègues et des gens talentueux. Je pensais que c’était un outil nécessaire mais j’ai réalisé que cela ne fonctionne pas de cette façon. ” .

Insultes également pour son comportement lors de son match contre Guido Pella: “Après deux ou trois ans d’essais, j’ai réalisé qu’il n’y avait rien de positif sur ce réseau social. Tout le monde donne son avis sur tout, sans trop en savoir. Après ma victoire contre Pella à l’ATP 250 de Cordoue , tout le monde a dit que j’avais été un petit enfant à cause de mon attitude sur le terrain, alors que beaucoup d’entre eux n’avaient peut-être pas vu un seul point du jeu. Pour tout cela et plus encore, j’ai décidé de quitter ce réseau social parce que je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup comme je l’ai déjà dit, j’ai reçu des insultes et des menaces contre ma famille et je ne tolérerai pas. J’espère que ces gens trouveront plus de plaisir que de mal aux autres “, a conclu le communiqué. publié dans UbiTennis.

