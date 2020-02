Corentin Moutet: Je n’utilise plus Twitter. Voici pourquoi …

Le joueur de tennis français en hausse de 20 ans, Corentin Moutet, dit qu’il n’utilise plus la plate-forme de médias sociaux Twitter car il trouve qu’il y a trop de négativité sur la plate-forme.

Selon Yahoo Sports, le numéro 77 mondial dit: “Je ne me plains pas, je me rends compte que les gens ne sont pas gentils les uns avec les autres. Que ce soit envers les joueurs de tennis, les artistes, les politiciens … Il y a beaucoup de méchanceté, d’insultes, de critiques, de mots très durs que vous n’entendez jamais dans la vraie vie. Cela ne m’intéresse donc pas et je préfère me retirer de ce réseau. Je fuis ce truc négatif où les gens deviennent jaloux tout le temps. Les mots ont de la valeur. Nous ne pouvons rien dire et tout. Vous ne pouvez pas insulter le monde entier. Pourquoi insultent-ils ma famille? Pourquoi veulent-ils que je me blesse? Les parieurs misent sur moi, mais je ne leur ai jamais promis de gagner. Ce sont eux qui parient sur un jeu. Moi, quand je perds un match, je n’insulte pas l’arbitre ou l’adversaire … Je suis allé sur ce réseau pour partager mon la vie quotidienne – même si cela n’intéresse pas beaucoup de gens – et surtout de découvrir d’autres choses: des gens talentueux et inspirants. Je suis curieux de b y nature donc j’ai pensé que c’était un outil intéressant. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous recevons des menaces chaque semaine. Après deux ou trois ans, je me rends compte que je n’y trouve presque rien de positif. Il y a beaucoup de discussions non pertinentes et tout le monde donne son avis sur tout, sans être qualifié ou sans connaître le sujet. C’est comme après ma victoire contre Pella à Cordoue (qui l’a accusé d’être arrogant), tout le monde a dit que j’étais un peu idiot quand ils n’ont vu qu’un seul point dans le match, donc je quitte ce réseau parce que il y a trop de méchanceté libre. A Rio, (15 minutes après sa défaite lundi contre Federico Coria à Rio de Janeiro), j’ai déjà reçu plus de 100 messages de haine sur Instagram. Je les supprime, je les bloque. Mais sur Twitter, c’est plus compliqué. Mais c’est particulièrement triste pour eux, en fait. S’ils prennent le temps d’aller sur mon profil pour m’insulter, c’est qu’ils n’ont rien à voir avec leur vie. “

Moutet jouait à l’Open de Rio cette semaine et a perdu au premier tour du tournoi contre Federico Coria en trois sets.