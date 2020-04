Corentin Moutet: “Je veux inspirer beaucoup de monde”

Joueur de tennis français Corentin Moutet Il a accordé une interview au site officiel de l’ATP, où il a parlé de ses débuts dans le monde du tennis et à quel point c’était difficile quand il voyait ses amis s’amuser après l’école et qu’il devait se consacrer à la formation. De plus, le joueur français espère pouvoir inspirer tout le monde et pouvoir s’adonner à un sport comme le tennis.

Le nombre actuel de 75 dans le monde veut que tout le monde se souvienne en tant que joueur de tennis de combat et inspire de nombreuses personnes: “J’adorerais être en mesure d’inspirer les gens à devenir accro au tennis. Je veux qu’on se souvienne de moi comme un joueur qui se bat jusqu’au bout, qui n’abandonne jamais et qui donne son maximum sur le terrain. Il y aura des mauvais et des bons moments, mais quoi J’essaie avec le travail c’est que les bons l’emportent davantage. Je suis dans l’un des meilleurs moments de ma carrière et j’espère pouvoir maintenir cette bonne dynamique “.

Il a commencé à jouer au tennis à l’âge de deux ans: “Je me souviens encore de la première fois que j’ai joué au tennis. Ma famille n’aime pas beaucoup le tennis, mais dès le premier moment, elle m’a soutenu. C’est important lorsque vous commencez à compter le soutien de toutes les personnes que vous aimez. Tous mes amis sont allés à l’école et puis ils se sont amusés dans la rue à jouer, alors que je ne pouvais pas. J’ai préféré continuer à m’entraîner, car je ne pensais qu’à continuer de grandir en tant que joueur de tennis. Mes amis m’ont compris et m’ont soutenu.

Moutet voit le tennis comme un sport très amusant: “Quand vous commencez à jouer au tennis et année après année, vous le pratiquez tous les jours, c’est amusant. Si vous ajoutez à cela que vous obtenez des victoires, cela le rend encore meilleur. C’est très gratifiant de grandir dans le sport et de voir comment les autres joueurs de tennis que vous connaissez Ils s’améliorent également. Cela vous fait vous entraîner chaque jour avec plus d’enthousiasme pour grandir et élever le niveau du tennis. Cela a été la clé pour lui de franchir la barrière du top 100. “

Difficultés qu’un joueur de tennis doit surmonter lorsque les résultats ne sont pas accompagnés: «J’aime les moments compliqués sur le terrain. Ces moments où rien ne va bien pour vous et où vous êtes soumis à beaucoup de pression. Ce type de situation vous fait vous améliorer mentalement et devenir un meilleur joueur. Les grands joueurs de tennis sur le circuit ont un bonne force mentale et c’est que pour se démarquer dans un tel sport, cet aspect est vital. “

.