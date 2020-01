Cori Gauff bat Venus Williams pour un début parfait

Il y a un an, Cori Gauff était la jeune fille de 14 ans avec quelques points WTA, classée juste dans le top 700. Douze mois plus tard, l’Américain super talentueux est fier de détenir le titre WTA en simple et en double et la star du top 100, le tout avant d’avoir 16 ans en mars.

N’ayant pas peur de la grande scène et des courts, Cori a déjà fait ses preuves à Wimbledon et à l’US Open en 2019, faisant une entrée directe à l’Open d’Australie à un si jeune âge et se précipitant au deuxième tour avec un 7-6, 6-3 triompher de Venus Williams en une heure et 37 minutes.

Gauff a vaincu Venus à Wimbledon l’année dernière et a été le joueur à battre aujourd’hui également à Margaret Court Arena, perdant un service et offrant deux pauses pour sceller l’accord en deux sets et sécuriser la place au deuxième tour.

Les deux joueurs ont eu plus d’erreurs directes que les vainqueurs et c’est la plus jeune rivale qui a dompté ses tirs plus efficacement malgré un revers tardif dans le premier set qu’elle a contrôlé depuis le début. Cori a cassé à 15 ans lors du tout premier match après un retour profond que Vénus n’a pas réussi à contrôler, tenant à l’amour dans le deuxième match avec un vainqueur de service et repoussant une chance de pause avec un as en plein essor au quatrième match pour progresser de 3-1.

Venus a dû creuser profondément dans le septième match pour rester dans un déficit de pause, repoussant deux points de set sur le service à 3-5 et reculant au tout dernier moment pour égaliser le score à 5-5 suite à une double faute de Cori.

Un adolescent est resté concentré dans le bris d’égalité, ouvrant une avance de 5-2 et clôturant le set au 12e point lorsque Vénus a inscrit une volée. Avec l’élan de son côté, Gauff est restée ferme sur le service dans le deuxième set pour augmenter la pression sur Williams et a remporté cinq points consécutifs dans le deuxième match pour saisir une pause qui l’a poussée plus près de la ligne d’arrivée.

Servant pour le triomphe à 5-3, Cori a tenu à conclure l’accord et à faire les meilleurs débuts possibles à l’Open d’Australie malgré le fait qu’il soit le plus jeune joueur du tirage.