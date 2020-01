Cori Gauff: “C’était un match fantastique”

Joueur de tennis américain Cori gauff a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée aujourd’hui contre le japonais Naomi Osaka, dans le match correspondant au troisième tour de l’Open d’Australie 2020, tournoi où il a déposé de nombreuses illusions et où il a déjà a remporté des joueurs du niveau de Venus Williams ou aujourd’hui devant l’actuel champion du dernier tournoi australien.

Classement des victoires et des grandes performances: “Il est vrai que j’ai remporté des victoires de grand prestige, mais pour être honnête, je n’ai pas de liste de grandes victoires. De chaque triomphe quelque chose s’apprend, soit contre le numéro un mondial, soit contre un rival hors du top” 50. Aujourd’hui, je connaissais la difficulté du match et j’étais concentré à tout moment. Je savais que si je restais calme, j’aurais mes chances de lutter pour la victoire. “

Il a beaucoup appris de sa défaite contre Osaka à l’US Open: “Comme je l’ai déjà dit, les choses s’apprennent à chaque match. Depuis le dernier duel de l’US Open, j’ai appris à contrer le rythme de votre balle. Naomi est l’une des joueuses qui joue le plus vite sur le circuit. Je pense qu’à l’US Open, non J’étais prêt à affronter un match de ces caractéristiques, mais aujourd’hui je me suis retrouvé. Je pense que je démontre que j’ai fait un travail formidable pendant la pré-saison. “

Gagnez le champion du tournoi actuel: “Avant chaque tournoi, vous analysez la position de votre côté de la table. Vous pensez quels joueurs vous pouvez battre et lesquels vous devrez faire de votre mieux pour combattre pour le match. Aujourd’hui, je suis sorti sur la piste sans penser à quel joueur j’avais devant, puisque les nerfs pourraient me jouer un tour. J’utilise cette dynamique à la fois pour mes matchs en simple et en double. J’ai toujours la conviction que je peux gagner les matchs quel que soit mon adversaire. Cette victoire me donnera beaucoup de confiance pour les matchs suivants “.

Félicitations de Roger Federer après son match: “C’est incroyable qu’une personne comme Roger vous félicite pour vos succès. Je me souviens encore qu’il m’a félicité après avoir remporté Roland-Garros en mode junior il y a quelques années, et c’est certainement quelque chose que je n’oublierai jamais. Aujourd’hui, j’ai également été approché et il m’a félicité pour mon triomphe. Je pense que c’était la troisième personne que j’ai vue après les victoires, après Alessandro et Tony. C’est sans aucun doute une de mes idoles de tennis. Je lui souhaite bonne chance pour son tournoi. “

Satisfaction de gagner Naomi Osaka: “Ce fut un match fantastique. J’ai pu jouer à Naomi à tout moment et je savais que j’aurais mes chances. C’est une grande joueuse et une très bonne personne. Je pense que l’autre jour, j’ai dit à une conférence de presse que je gagnerais ou perdrais. d’être satisfaite parce que j’allais tout donner sur la piste, quel que soit le résultat. Il y a quelques mois, elle a eu un beau geste avec moi et aujourd’hui je veux être celle qui a des mots de louange pour elle “, a conclu la joueuse américaine très excitée par la message de Rod Laver dans les réseaux sociaux.

