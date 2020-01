Cori Gauff continue de faire l’histoire et rencontre Osaka

Cori gauff Il défie les lois de la nature et fait rêver tous ceux qui aiment ce sport. L’Américain de 15 ans revient à l’étape d’un troisième tour du Grand Chelem et le fait après avoir remporté 4-6 6-3 7-5 contre un joueur expérimenté et de qualité comme Sorana Cirstea. Retour épique d’une joueuse de tennis à la maturité mentale que les professionnels du raquette atteignent à peine tout au long de sa carrière et qu’elle pratique naturellement à son âge. Il est tout simplement impressionnant de penser où cet adolescent peut arriver, qui a été porté sur des volandas par un public dévoué. Son prochain rival dans le Open d’Australie 2020 ce sera les japonais Naomi Osaka, avec qui il a déjà eu un duel passionnant à l’US Open.

