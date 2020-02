Cori Gauff écrit l’histoire comme la plus jeune joueuse du top 50 depuis 2005

Il y a un an, la jeune Cori Gauff, âgée de 14 ans, a décroché le top 500 pour la première fois après avoir atteint la première finale pro deux semaines plus tôt. Douze mois plus tard, l’Américain super talentueux est devenu le plus jeune joueur du top-50 depuis 2005, embrassant une course incroyable au cours de cette période et entrant à nouveau dans le livre des records.

Cori aura 16 ans le 13 mars, montrant son potentiel sur la scène de tennis la plus importante des années avant ses contemporains et faisant de grands pas vers sa quête pour devenir la plus grande joueuse de l’histoire! Malgré un horaire réduit, cette incroyable jeune qui travaille en Floride a déjà remporté son premier titre WTA et atteint la deuxième semaine aux Majors à deux reprises, remportant des victoires notables et luttant contre des rivaux plus expérimentés et mieux classés sans aucun signe de peur.

Cori a dû choisir trois événements WTA au début de la nouvelle saison avant son anniversaire, choisissant de jouer à l’ASB Classis, à l’Open d’Australie et à Indian Wells comme ses premiers arrêts avant d’avoir la chance de participer à plus de tournois dans les mois suivants après la 16e anniversaire.

Faisant ses débuts à Melbourne à l’âge où ses coeurs ne rêvaient que de participer à l’épreuve junior, Cori a renversé Venus Williams et la championne en titre Naomi Osaka pour atteindre les 16 derniers, remportant le premier set avant de perdre contre une éventuelle championne Sofia Kenin.

Cori est l’une des jeunes filles à surveiller depuis l’US Open 2017 lorsqu’elle a atteint la finale junior à l’âge de 13 ans, devenant junior no. 1 et championne de Roland Garros à l’âge de 14 ans l’année prochaine quand elle a également décroché ses premières victoires professionnelles.

Visant la place dans le top 100 à la fin de 2019, Cori a laissé le tennis junior derrière après avoir conquis l’Orange Bowl en décembre 2018, se concentrant sur les tournois professionnels et faisant des progrès remarquables en devançant quelque 600 rivaux sur la liste WTA!

Gauff s’est qualifié pour la première finale professionnelle en février dernier, toujours avant d’avoir 15 ans, marquant la première victoire de la WTA sur la grande scène de Miami et recevant un joker pour le tirage au sort de qualification à Wimbledon. Profitant de l’occasion à deux mains, Cori a franchi trois obstacles pour se retrouver dans le tableau principal en tant que plus jeune qualificative de tous les temps au All England Club, étonnant la multiple championne Venus Williams au premier tour et ajoutant deux autres triomphes à son total pour devenir la la plus jeune joueuse du quatrième tour à Wimbledon depuis Jennifer Capriati il ​​y a presque 30 ans!

Se rapprochant de son objectif, Gauff a remporté deux rencontres à l’US Open et a remporté le premier titre WTA au Luxembourg en tant que perdante de dernière minute, devenant la plus jeune championne WTA depuis 2004 et se classant parmi les 70 premiers avant 2020 lorsqu’elle peut jouer plus de tournois que l’année précédente, du moins après avoir eu 16 ans en quelques semaines.