«Cori Gauff est un matériau du Grand Chelem. Elle pourrait en gagner un bientôt ‘

Le célèbre entraîneur Patrick Mouratoglou a eu de nombreuses occasions de travailler avec Cori Gauff et de révéler tout son potentiel, le jeune Américain se rendant à son Académie en France à quelques reprises. L’entraîneur de Serena Williams pense que Cori est un matériau du Grand Chelem qui devrait bientôt devenir un concurrent pour les titres les plus notables, atteignant déjà le quatrième tour deux fois à l’âge de 15 ans.

Il y a un peu plus d’un an, Gauff, 14 ans, a décroché le top 500 pour la première fois après avoir atteint la première finale professionnelle. Après cela, l’Américain super talentueux n’a eu besoin que de 12 mois pour devenir le plus jeune joueur du top 50 depuis 2005, embrassant une course incroyable au cours de cette période pour entrer dans le livre des records.

Cori a déjà montré son potentiel sur la scène de tennis la plus importante des années avant ses contemporains, faisant de grands pas vers sa quête ultime de devenir la plus grande joueuse de l’histoire! Malgré un horaire réduit, cette incroyable jeune qui travaille en Floride a déjà remporté son premier titre WTA et atteint la deuxième semaine des Majors à deux reprises, luttant contre des rivaux plus expérimentés et mieux classés sans signe de peur et avec un incroyable désir d’amélioration constante .

Faisant ses débuts à Melbourne en janvier à l’âge où ses coéquipières jouent l’épreuve junior, Cori a renversé Venus Williams et la championne en titre Naomi Osaka pour atteindre les 16 derniers, remportant le premier set contre une éventuelle championne Sofia Kenin avant de tomber pour la terminer. campagne au quatrième tour.

Cori est l’un des jeunes pistolets à regarder depuis l’US Open 2017, atteignant la finale à l’âge de 13 ans et devenant champion de Roland Garros à 14 ans au printemps prochain, assurant le trône junior comme l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire.

Visant la place dans le top 100 à la fin de 2019, Cori a laissé le tennis junior derrière après avoir conquis l’Orange Bowl en décembre 2018, se concentrant sur les tournois professionnels et faisant des progrès remarquables en dépassant quelque 600 rivaux sur la liste WTA!

Gauff s’est qualifié pour la première finale professionnelle en février dernier, toujours à 14 ans, marquant la première victoire de la WTA sur la grande scène de Miami et recevant un joker pour le tirage au sort de qualification à Wimbledon. Saisissant l’occasion à deux mains, Cori a franchi trois obstacles pour se retrouver dans le tableau principal en tant que plus jeune qualificative de tous les temps au All England Club, renversant une ancienne championne Venus Williams au premier tour et ajoutant deux autres triomphes à son total pour devenir la la plus jeune joueuse du quatrième tour à Wimbledon depuis Jennifer Capriati il ​​y a presque 30 ans!

Se rapprochant de son objectif, Gauff a remporté deux rencontres à l’US Open et a remporté le premier titre WTA au Luxembourg en tant que perdante de dernière minute, devenant la plus jeune championne WTA depuis 2004 et se classant parmi les 70 premiers à la fin de la saison.

“Je pouvais voir Coco atteindre la finale et remporter un Grand Chelem; elle n’est pas loin de là”, a déclaré Mouratoglou à Metro. “Le match contre Sofia Kenin à Melbourne a montré ce qu’elle devait améliorer pour y arriver.

Elle joue toujours à un niveau incroyable et sa confiance en soi est si forte qu’elle peut surprendre et peut-être gagner un Grand Chelem. L’Open d’Australie est parti, mais elle aura un tir sur un autre Major; son jeu est déjà grand. Un gros service, un revers incroyable, elle fait beaucoup de choses sur le terrain, avec des filées.

En ce qui concerne le point de pression, elle peut y aller avec une reprise de volée pour mettre la pression sur ses adversaires, par exemple. Gauff comprend déjà beaucoup de choses dans le tennis mais ce n’est toujours pas suffisant; il y a encore de la place pour que ses adversaires gagnent les points.

Sa maturité est incroyable à 16 ans; c’est ce qui se démarque le plus pour moi. La façon dont elle gère les matchs est déjà vraiment unique, même si elle doit encore améliorer de nombreux aspects de son jeu et s’améliorer encore. Coco a battu Venus Williams et Naomi Osaka aux Majors et a fait la deuxième semaine d’un Chelem deux fois à un si jeune âge. ”