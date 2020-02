Cori Gauff interroge Roger Federer et Nick Kyrgios sur son tweener

Cori Gauff aura 16 ans le 13 mars, franchissant des étapes importantes dans sa courte carrière et se retrouvant dans le top 50 du classement WTA pour la première fois lundi prochain! Malgré un calendrier réduit, cette jeune super talentueuse qui travaille en Floride a déjà remporté son premier titre WTA et atteint la deuxième semaine aux Majors à deux reprises, remportant des victoires notables et se tenant sans crainte quel que soit le rival de l’autre côté du filet. .

Cori a dû choisir trois événements WTA au début de la nouvelle saison avant son anniversaire, en choisissant l’ASB Classis, l’Open d’Australie et Indian Wells comme ses premiers arrêts avant d’avoir la chance de participer à plus de tournois dans les mois suivants.

Faisant ses débuts à Melbourne à l’âge où ses coeurs ne rêvaient que de participer à l’épreuve junior, Cori a de nouveau prouvé sa qualité, battant Venus Williams et la championne en titre Naomi Osaka pour atteindre les 16 derniers, remportant le premier set avant de perdre contre un éventuel champion Sofia Kenin.

La jeune a travaillé dur devant Indian Wells, montrant des images du terrain d’entraînement et demandant à Roger Federer et Nick Kyrgios un avis sur son tweener. Cori est l’une des jeunes filles à surveiller depuis l’US Open 2017 lorsqu’elle a atteint la finale junior à l’âge de 13 ans, devenant junior no.

1 et championne de Roland Garros à l’âge de 14 ans l’année prochaine, marquant également ses premières victoires professionnelles en 2018. Visant la place dans le top 100 à la fin de 2019, Cori a laissé le tennis junior derrière après avoir conquis l’Orange Bowl en décembre de cette même année, se concentrant sur les tournois professionnels et faisant des progrès remarquables en dépassant quelque 600 rivaux sur la liste WTA!

Gauff s’est qualifié pour la première finale professionnelle en février dernier, toujours avant d’avoir 15 ans, marquant la première victoire de la WTA sur la grande scène de Miami et recevant un joker pour le tirage au sort de qualification à Wimbledon. Cori a saisi l’occasion avec les deux mains, en passant trois obstacles pour se retrouver dans le tableau principal en tant que plus jeune qualificative de tous les temps au All England Club où elle a étonné la multiple championne Venus Williams au premier tour, ajoutant deux victoires à son total pour devenir la plus jeune joueuse du quatrième tour à Wimbledon depuis Jennifer Capriati!

Se rapprochant de son objectif, Gauff a remporté deux rencontres à l’US Open et a remporté le premier titre WTA au Luxembourg en tant que perdante de dernière minute, devenant la plus jeune championne WTA depuis 2004 et se classant parmi les 70 premiers avant 2020 lorsqu’elle peut jouer plus de tournois que l’année précédente, du moins après avoir eu 16 ans en quelques semaines.

Travailler sur mon jeu de tweener, comment le regarder? 👊🏾🤪 @rogerfederer @NickKyrgios #tweener pic.twitter.com/kfLkuhbBtt – Coco Gauff (@CocoGauff) 19 février 2020