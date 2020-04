Cori Gauff: “Je n’aime pas être comparé à Vénus ou Serena”

Le confinement du circuit professionnel a non seulement gelé les joueurs, mais aussi leurs records. Nous ne saurons jamais de quoi j’aurais été capable Cori Gauff A 16 ans dans une saison où tout le monde attendait sa confirmation définitive et, comme on ne peut pas avancer dans le temps, on aura aujourd’hui le luxe de revenir dans le passé. Comment a été l’américain pour atteindre le top 50 mondial? Elle le raconte elle-même sur le blog Derrière la raquette, où il secoue toutes les peurs et les inquiétudes qui l’ont accompagné à cette époque.

L’une des réalités que Gauff a le plus de mal à comprendre est celle de être différent des autres, même si c’était une façon positive de faire la différence. «Je me suis toujours demandé à quel point ma vie serait meilleure ou pire sans le tennis. Avec tout ce que ce sport m’a apporté, je ne peux pas imaginer que ma vie soit meilleure sans lui. Parfois, je me suis retrouvé très occupé à me comparer aux autres, la plupart de mes amis mènent une vie normale au lycée, je sentais qu’ils semblaient très heureux d’être “ normaux ”, j’ai même fini par aimer ça pendant un certain temps, jusqu’à ce que je comprenne qu’aucun d’eux n’était si heureux en montrant ses réseaux sociaux. Il m’a fallu environ un an pour surmonter cette idée », se souvient le natif de Delray Beach.

“Mes parents ont fait un excellent travail en essayant de vous faire faire des choses” normales “pendant mon enfance. J’aime toujours danser, aller voir mes amis ou passer du temps à la maison avec eux. Maintenant je pense ce style de vie que je mène est parfait pour moi, mais ce n’est pas pour tout le monde », poursuit Coco à propos de son adaptation à la vie adulte. «Voyager n’est jamais facile, j’ai deux jeunes frères et nous sommes tous très proches, mais cela me fait mal à chaque fois que je les laisse derrière. L’anniversaire de l’un d’eux me manque beaucoup car il coïncide toujours avec Roland Garros. En même temps, j’ai beaucoup de chance de les avoir, ils ne sont pas du tout jaloux car je reçois plus d’attention, ils comprennent parfaitement ce que je fais. »

C’était le prix à payer pour être meilleur que les autres, bien qu’à un âge auquel personne ne s’attendait. «Tout au long de ma vie, j’ai toujours été le plus jeune à faire certaines choses, ce qui était parfois traité avec beaucoup d’exagération. J’ai ressenti une sorte de pression pour tout faire sur la voie rapide. Une fois que c’était fini, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à obtenir les résultats que je voulais, je veux dire juste avant Wimbledon 2018, quand j’avais du mal à savoir si c’était ce que je voulais vraiment. Les résultats étaient toujours là, ce n’était pas le problème, mais J’ai découvert que je n’aimais pas faire ce que j’aimais le plus. J’ai réalisé que je devrais commencer à jouer pour moi-même et non pour les autres », raconte son expérience.

«Pendant un an, j’ai été vraiment déprimé, ce fut la saison la plus difficile de ma carrière. Lorsque vous êtes dans cet état d’esprit sombre, vous ne regardez jamais du bon côté des choses, ce qui rend tout bien plus difficile. Je savais que je voulais jouer au tennis, mais je ne savais pas comment je voulais le faire. Jusqu’ici, cette pensée est allée que j’ai même envisagé de m’arrêter pendant une année entière pour me concentrer sur ma vie. Évidemment, ne pas le faire était la bonne décision, mais j’étais sur le point de ne pas aller dans cette direction. J’étais perdu, confus et je pensais trop à ce que faisaient les autres. Cela m’a pris de nombreux moments assis, réfléchissant, pleurant, mais J’en suis ressorti plus fort que jamais. Et surtout, en me connaissant mieux qu’auparavant », il apprécie ses 16 ans.

À partir de ce moment, Gauff a découvert qui il était, ce qui lui a apporté la paix au quotidien. “Tout le monde me demande comment je reste calme sur le terrain et je pense que c’est parce que, après un long moment, J’ai finalement accepté qui je suis. Maintenant, quand je suis sur le terrain, je suis vraiment reconnaissant d’être là-bas. J’ai vu d’autres jeunes filles venir me voir en disant qu’elles avaient ramassé une raquette pour la première fois grâce à moi. Cela me surprend, car c’est ainsi que je me suis lancé dans le sport. L’une des choses les plus importantes dans ce sport est de briser les barrières mais, en même temps, Je n’aime pas non plus être comparé à Vénus ou Serena. Le premier parce que je ne suis pas encore à leur niveau et, deuxièmement, parce qu’il n’est pas juste qu’ils soient comparés à quelqu’un qui vient d’arriver. Je les considère toujours comme mes idoles, donc nous ne devrions pas être dans le même groupe, même si je veux arriver là où ils sont. Ce sont les deux femmes qui marquent mon chemin, mais je ne pourrais jamais être elles, sans elles je n’aurais jamais pensé à pratiquer ce sport à cause du faible volume d’Afro-Américains que la tournée a eu », dit-elle avec la maturité inappropriée d’une fille de son âge.

Telle a été la portée de Gauff dans la saison 2019 qu’elle-même ne s’est pas seulement vue comme une référence. Bien que ce soit. «Je m’habitue aux gens qui me voient comme un modèle. Cela ajoute un peu de pression pour savoir que les gens regardent chaque mouvement que je fais, mais maintenant c’est plus facile parce que c’est juste moi, je ne joue pas un rôle avec lequel les gens sont d’accord. Je ne me sens pas comme un interrupteur ou autre doit réagir. Au début, je pensais que ça devait être parfait, quelque chose que j’ai surmonté en cherchant dans les profondeurs de mon âme. Depuis lors, je me suis beaucoup plus amusé à m’entraîner et à jouer à des jeux. En 2018, je me suis réveillé et je ne voulais pas jouer, mais j’ai vite réalisé et j’ai su arrêter cette tendance. J’ai un bon cercle d’amis et de famille que j’ai toujours gardé limité, je suis très prudent avec les personnes proches de moi qui m’ont aidé dans les moments les plus difficiles. Même avec eux, il m’a fallu un certain temps pour exprimer mes vraies émotions, mais une fois que j’ai appris à le faire, tout était plus facile », conclut-il.

