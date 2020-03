Cori Gauff s’entraîne avec Shelby Rogers, suscitant des critiques

Le compte Instagram de la Fed Cup américaine a publié une vidéo de l’entraînement de Cori Gauff et Shelby Rogers. “Le travail ne s’arrête jamais pour le duo de Team USA @cocogauff et @shelbsrogers”, a commenté le compte sur ce post, malgré quelqu’un dans les commentaires critiquant le choix de mettre cette vidéo, alors que beaucoup de gens sont chez eux en quarantaine à cause de Covid-19.

Nous rappelons que le Coronavirus compte 246 276 personnes dans le monde, avec un total de 10 038 décès et 86 036 personnes en convalescence. En attendant le pic, il est conseillé de suivre toutes les directives des autorités nationales en matière de normes d’hygiène et de sécurité.