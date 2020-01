Cori Gauff, une conférence de presse insolite pour une fille de son âge

Il est surprenant de voir une fille se comporter comme ça devant les médias, car c’est tout, une fille. Avec seulement 15 ans, Cori gauff Il ne montre pas la maturité seulement sur la bonne voie mais dans chaque mot il est dit devant la presse. Ses parents et son équipe font un travail magnifique avec elle, en la prenant avec beaucoup de soin et cela se voit dans la façon dont elle doit s’exprimer. Personne ne dirait qu’il vient d’arriver sur le circuit et il semble qu’il le fasse depuis dix ans.

Quelles différences a-t-il trouvées concernant son précédent duel contre Vénus. “Maintenant, je suis venu avec plus de confiance. Maintenant, la grande chose sur cette piste ne me fait plus peur comme avant. Je suis devenu plus positif pour le jeu.”

Ce qu’il a ressenti en voyant une nouvelle confrontation avec Vénus. “J’ai été choqué à nouveau. C’était une bombe. Je ne m’attendais pas à ce que cela se reproduise au premier tour. C’est quelqu’un que j’ai toujours admiré mais je dois me rappeler que même si ce sont mes idoles, ce sont aussi mes adversaires. Je ne peux pas l’oublier.” .

Ce qui a changé la première fois qu’il a affronté Vénus à Wimbledon. “Je me suis beaucoup amélioré aujourd’hui et j’ai pu faire mes coups un peu mieux. Bien que je pense que j’ai bien joué la dernière fois, je ne l’ai pas fait échouer. Je savais que je devais être plus agressif et je pense que je l’ai fait.”

Dans ce qui s’est amélioré par rapport à 2019. “Je sens que ma mentalité a changé depuis l’US Open. Là, je me suis sentie sous les projecteurs à chaque réunion parce que tout le monde a parlé de moi à cause de ce que j’ai fait à Wimbledon. J’ai conclu que je devrais faire mon jeu et ne pas m’inquiéter pour ce que les gens pensent de moi. J’ai encore un long chemin à parcourir pour devenir quelqu’un de grand. J’ai encore beaucoup à améliorer. “

Quelle est votre mission dans ce sport. “Soyez le meilleur. Mon objectif est de gagner autant de tournois du Grand Chelem que possible.”

Sur la bonne voie, elle semble avoir 25 ans et pas 15 ans. Que pense-t-elle qu’elle se comporte comme une adolescente? “Eh bien, il y a une application appelée TikTok et je suis très active. Je dois faire mes devoirs et autres, mais cette application me rend accro. J’aime m’amuser. Les gens pensent que je suis très sérieux à propos de ce qu’ils voient sur la piste mais je ne le fais pas Je le suis. C’est comme mon père, qui plaisante beaucoup. “

Si vous pensez que vous pourriez battre n’importe qui. “Si je suis venu à un tournoi en pensant que je vais perdre, je vais perdre. Je respecte tout le monde et tous les adversaires mais je ne peux pas penser que je vais perdre. Ce n’est pas le bon état d’esprit. Je pense que je peux gagner n’importe qui, oui. Si cela se produit, Je ne sais pas, mais je dirais que c’est la mentalité de tout joueur. Les grands ne craignent personne. “

Que pense-t-elle du grand nombre de sponsors qu’elle a actuellement? “Je ne sais pas quoi vous dire. Tout le monde a cru en moi, dans mon jeu, j’ai aimé. Je pense que c’est quelque chose qui a à voir avec la personnalité. Barilla, par exemple, a pensé que je pourrais être comme Roger ou devenir quelqu’un de très grand mais Je n’ai que 15 ans, j’apprends encore de tout cela. J’espère que mon nom sera un jour là-haut. “

Les routines qu’elle et son père font avant et après un match. “Avant de jouer, nous prions une prière. Nous souhaitons que mon rival et moi soyons en bonne santé et que nous passions un bon moment. Ensuite, il m’embrasse sur la joue et me dit de profiter et de passer un bon moment. Après la réunion, non Je le vois jusqu’à au moins 45 minutes après la fin et il parle beaucoup. Beaucoup, oui. Quand je perds, il ne se fâche pas, seulement si je n’ai pas la bonne attitude, c’est la chose la plus importante pour lui. Ma mère est plus émotive. Je pleurais, probablement. “

.