Coria révèle comment sa relation avec Agassi a changé

Certes, Guillermo Coria être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire battue sans Roland Garros, une dette qui ne peut plus être payée mais qui, dans le commun des arguments de tous les fans de tennis, se sent comme telle. L’Argentin était l’un des meilleurs joueurs à la surface à l’époque, et pourquoi ne pas le dire, en termes de jeu, dans l’histoire, dans sa bonne position, loin des grands gagnants. Il a laissé des matchs mémorables contre Rafa Nadal et a également pu célébrer une victoire d’un prestige énorme contre un certain Andre Agassi.

Dans une de ses dernières apparitions dans les médias, sur le podcast «Cambio de Lado», Guillermo a parlé précisément de cette rencontre, qui a été un tournant dans sa carrière, et qui, d’une certaine manière, a créé une certaine tension entre lui et celui de Las Vegas. Coria dit que “la rencontre avec Agassi sur la piste principale de Roland Garros, je m’en souviens avec une grande joie. Il était mon idole enfant et l’avoir de l’autre côté du filet dans mon tournoi préféré était très impressionnant. Je me souviens que je rompais dans le premier set, et quand je suis devenu nerveux, j’ai perdu le set. Après avoir perdu le set que j’ai mentionné précédemment, j’ai réalisé que je devais continuer sur le chemin qui avait commencé et qui avait fonctionné pour moi, je devais oublier qui était de l’autre Je finis par jouer le meilleur jeu de ma carrière, en gagnant et en faisant un déclic décisif pour ma carrière. Je me souviens que les gens ont commencé à me reconnaître beaucoup plus de gens dans la rue, apparaissent plus dans les médias. Ce jeu était une rupture fondamentale dans ma carrière”.

Le «magicien» raconte que jusqu’à ce moment, Agassi a sévèrement puni l’Amérique du Sud sur des courts en dur. «Nous sommes venus de jouer sur des pistes rapides. En Australie, j’ai dû me retirer car elle était remplie de cloques et avec la piste si chaude qu’il m’était impossible de jouer. Et à Cincinnati, auparavant, le jeu n’avait pas duré une heure, cela m’a donné une critique formidable. A cette époque, je le respectais beaucoup. Mais cette saison, en 2003, nous nous sommes mis d’accord sur une séance d’entraînement, et c’était tout à fait normal. Nous avons joué quelques matchs ces dernières minutes. J’ai gagné ces matchs pour lui et c’est là que j’ai perdu un peu de ce respect pour jouer plus lâchement. »

La partie la plus intéressante de la conversation survient lorsque Guillermo révèle ce qui s’est passé à la suite de sa victoire sur André à Roland Garros 2003. L’entraîneur physique d’Agassi a raconté cela à Coria. «Ce qui est drôle, c’est que depuis Roland Garros, Agassi n’a plus jamais voulu s’entraîner avec moi parce qu’il a dit qu’à cause de cette formation, j’avais perdu le respect pour lui sur la piste. Gil Reyes, son entraîneur physique, me l’a dit. Une autre situation curieuse était que tous les 2 ou 3 mois je me demandais combien je pesais. Je ne comprenais pas pourquoi c’était avant un jour à Madrid que j’ai demandé à Reyes et il m’a dit la vérité. “Tous les six mois, nous rencontrons toute l’équipe de travail et analysons le meilleur de chaque joueur et un travail est fait pour s’assurer qu’André puisse acquérir ces vertus. Et il était obsédé par votre vitesse et votre coordination, il dit que vous êtes très rapide et que vous vous sentez très bien à chaque balle. Il veut donc prendre votre poids pour voir s’il peut le faire. Je lui dis que c’est impossible. C’était une chose incroyable d’entendre ça. “

